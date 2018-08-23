吃迴轉壽司驚見「神搭配」網狂笑：東西放飯上就賣？

2018年08月23日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖：溏心蛋壽司。中圖：美國壽司。下圖：香港壽司。（圖/翻攝自批踢踢）

迴轉壽司選擇多樣，特別的自行從旋轉輸送帶上取餐方式，讓許多民眾喜歡到店內用。有網友最近開玩笑發文稱，看到壽司上放有剖一半的溏心蛋，讓他看了噴笑吐槽，「這就能叫壽司嗎？」文章一出後，引起網友熱烈討論，紛紛列舉國外還有酪梨壽司也很奇葩。

迴轉壽司的特色就是師傅會把製作好的壽司放在盤子後，擺在運輸帶上，運輸帶圍繞餐廳的坐檯而行，顧客自行挑喜歡的壽司來吃，最後再按不同顏色的盤子算帳。

有網友在批踢踢上點名，知名日式迴轉壽司有鮮蝦、生魚握壽司等多種選擇，但是他看到有超神壽司搭配，包括腰果豆皮壽司、蟹肉棒壽司、溏心蛋壽司，開玩笑吐槽：「現在只要東西放在飯上，或是綁在飯上不會脫落就是壽司嗎？」

貼文一出引發網友們熱烈討論，紛紛留言「那個蛋ㄏㄏ」、「買蛋送飯」、「建議也可以放雞排呀」、「其實，咖哩飯 也是一種壽司」。但也有人反駁，連鎖和頂級壽司店，定位本來就不同，「連鎖的不要太計教了」、「壽司本來就是飯上面放一個東西沒錯吧」。還有人貼出美國壽司，結果竟然是把酪梨放在飯上面當成壽司、還有香港的可樂糖壽司，讓許多人看了笑翻。

(中時電子報)