白色幻影破滅 馬扁不敢政治操作的柯P做到了！

2018年08月23日 00:03 中時電子報 呂承哲

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜20日合體出席「台北監督連線」，由於該聯盟成員為親民黨、無黨籍以及前國民黨市議員，讓支持者不清楚選票該投給誰，柯文哲擬推出「柯P認同卡」，並表明「有簽署的再來同台、拍照」。然而，此舉卻引來網友抨擊，甚至喊出「馬英九跟阿扁氣勢最強的時候都不推的東西」，柯P這樣根本做過頭了。

柯文哲在2018台北市長選戰中氣勢高居第一，將藍綠各自提名的人選狠狠拋在後頭，不過沒有政黨奧援，在這四年推動市政時也嚐盡苦頭。柯文哲這次選擇與小黨市議員參選人組成連線，但也使得支持者感到混淆，因此擬推出「柯P認同卡」，認同其政治主張、有簽名者再來找他同台，未來正式推出後，凡簽署者都會公開上網，供民眾檢視。

對此，被外界認為「友柯」的民進黨北市議員高嘉瑜，22日受訪就表示「不可能簽」，她認為這只是形式，不代表會同心，就像結婚一樣，簽了也可能離婚。

然而，不少網友認為柯文哲此舉太過囂張跋扈，2018北市長選舉結果還沒出爐，就開始搞這些小動作，紛紛留言痛批「真的過頭了」、「這對柯自己的選情完全沒幫助」、「這是在幫時力解套」、「這很現實，希望柯有自己的人脈」、「馬英九人氣巔峰也沒搞這些，阿扁人氣強強滾的時期也不弄這種花邊，過頭了。政治人物不是整天耍猴戲好嗎？為人民多做點正經事」。

(中時電子報)