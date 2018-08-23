大陸軍評：共軍常規戰力猛增 5年後達美軍60％

2018年08月23日 00:02 中時電子報 盧伯華

中共海軍遼寧艦航母編隊今年4月遠海實兵對抗訓練後返回青島軍港。（圖／中新社）

在近幾年來中共軍事力量快速擴增的背景下，軍事專家都注意到美軍與共軍實力落差正在逐漸縮小。美國專家認為，再過5年，中國軍力將不遜色於美國；而大陸的軍事評論甚至認為，樂觀地看，「5年後中共常規軍力大約可以達到美軍的60~70%。」

《新浪軍事》刊載了大陸軍事評論員陳光文的文章指出，外媒認為「一個正在崛起的大國需要現代化和強有力的武裝」。為了實現此一目標，中國啟動史無前例的軍改，首次將陸軍人數裁減到百萬以下，同時海軍、火箭軍、戰略支援部隊現役員額不斷增加。目的就是要將共軍打造成為一支更精幹、更專業、能勝任日益增多的任務並打贏現代化戰爭的作戰部隊。這一切可謂是中國「強軍夢」的重要部分。

文章說，中國近幾年不斷推出新武器研發成果，十分令人鼓舞。5年來在海軍有有001A國產航母、041常規潛艇、093B和095型攻擊型核潛艇、094A型戰略核潛艇、052C與052D導彈驅逐艦、901遠洋補給艦、071型船塢登陸艦等。未來5年還會有055型萬噸戰艦、041G型AIP潛艇、075直升機兩棲攻擊艦、002型和003型航母、096型戰略核潛艇和武庫艦等都會批量入列。

在空軍部份進步也很快，在2020年前會有一大批编號「-20」的機型服役，包括戰鬥機、運輸機、預警機（可能不是以20編號）、直升機和戰略隱身轟炸機。在中國火箭軍部隊上，主打武器可能就是東風-31AG和東風-41洲際彈道導彈、長征-ZF和星空-2高超音速武器系統、SC-19中段導彈攔截系統以及可能的東風-41鐵路機動洲際導彈系統等，它們將會在2020年前全部具備實戰部署能力。

文章分析指出，以現在大陸的國防投入增速，以跨越性的技術進步速度，以國家戰略亟需的裝備進度，以更多的高知識化兵員的加盟，這將誕生一支戰無不勝攻無不克的高技術武器的新型人民軍隊。正如美軍專家曾言，「再過5年，中國軍力將不遜色於美國」，甚至可以樂觀地說，5年後中國的常規軍力大約可以達到美軍60~70%的水平，而這也是美國欲在亞太部署的美軍實力。

最後，文章發出豪語稱，5年後「中國軍力已達到美國的現在水平」，或中國能將美軍趕回東太平洋，也許並非狂言！

(中時電子報)