辣模嫁窮司機：你吃什麼我吃什麼 真愛告白感動上萬人

2018年08月23日 00:01 中時電子報 吳玫穎

努查娜與男友交往5年，即將成婚。(取自Jubjang Nutchanart Chaichan臉書)

22歲泰國女模努查娜身材火辣。(取自Jubjang Nutchanart Chaichan臉書)

一名身材火辣的22歲泰國女模努查娜(Nutchanart Chaichan)，日前在臉書分享與摩托車司機男友交往5年的相處點滴，並向男友告白：「你吃什麼我就吃什麼，無論你去哪兒我都會跟著。你從不挑剔你的工作，從不抱怨工作太累，只要跟你在一起，我都是開心的。」這番動人告白更感動上萬網友，直呼是現代版的童話故事。

努查娜5年前在家鄉邂逅了男友武堤猜，據泰國世界日報報導，兩人為了有更好的生活，決定搬到曼谷打拚，兩人一開始在市區賣鞋賣衣服，過著有一餐沒一餐的日子，雖然貧困但兩人甘之如飴。

後來在結束服裝店生意後，努查娜幸運地獲得一份模特兒工作，而男友則是當起了摩托車司機，賺取一天15美金的微薄薪資(約465元台幣)。由於努查娜在網路上小有名氣，與一名窮司機交往也時常受到他人嘲笑，但她相當珍惜現階段與男友所擁有的生活，「人們不該只憑戶頭裡的存款去評斷他人，請不要小看每天賺取微薄銅板薪水的人。」

早前努查娜也在臉書告白，「你吃什麼我就吃什麼，無論你去哪兒我都會跟著。你從不挑剔你的工作，從不抱怨工作太累，只要跟你在一起，我都是開心的。」一席動人告白吸引上萬網友瘋狂轉分享。

努查娜男友每個月收入大約1萬5千塊台幣，他透露與努查娜有共同存款，也將在不久後的未來結婚生子，建立一個幸福家庭。

(中時電子報)