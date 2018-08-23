回應台灣價值考卷？柯P新理念被網友噓爆

2018年08月23日 00:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

今天台北市長柯文哲接受媒體訪問時表示，正在構思「認同卡」推出的模式和應有的政治主張，擬要認同「進步價值、光榮城市」等政治主張，並且要簽署後才能找他同框，有批踢踢網友說，「柯是不是開始走向傳統政治人物的老路了？」也有網友認為，當初白色力量和綠營分手，就是因為綠給了「台灣價值考卷」，才讓大家不齒。

網友說，「認同卡」對狂熱支持者來說立意良善，可以用來區分敵我，但對中立選民而言，這與藍營的「九二共識」，綠營的「台灣價值」，有何不同？都是泛政治化操作，今天柯陣營主動提起，網友認為，此舉無異於「藍綠用政治手段操作意識型態」。並表示「柯P是否開始走向傳統政治人物的老路了？」

網友強調，選民善於觀察，柯P不需要這樣的政治手段，並感覺柯文哲近期的政治操作越來越多，長久下來，恐只會淪為「統獨立場中立」的傳統政治人物。也有網友認為，當初白色力量和綠營分手，就是因為綠給了「台灣價值考卷」，才讓大家不齒。

對此事，其他網友批評，「現在的說法是怕有人來蹭人氣，說真的別把選民當白痴」、「柯發卡根本自爆，白色幻影破滅」、「這張卡對選票完全沒好處 反而小辮子留一堆」、「柯文哲是嫌自己票太多是不是？」、「玩什麼選邊站的遊戲？學藍綠兩黨這樣？」。

(中時電子報)