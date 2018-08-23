《再見瓦城》亞太影展入圍大贏家 柯震東、楊丞琳拚帝后

柯震東主演的《再見瓦城》，是本屆亞太影展入圍大贏家。（資料照片）

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第58屆亞太影展將於9月1日在台北舉行，22日晚間發布入圍名單、頒獎人名單以及紅毯嘉賓。入圍大贏家是2016年電影《再見瓦城》，入圍了8獎項。緊追在後的有曼谷電影《模犯生》、雪梨《漫漫回家路》及雅加達的《瑪莉娜之殺人四幕》各入圍了7獎項。此4部片及來自馬尼拉的《菲常嘻哈》將一同競爭最佳影片大獎。

個人獎部分，最佳女主角入圍的有《再見瓦城》吳可熙及《紅衣小女孩2》許瑋甯、楊丞琳，要與泰國片《模犯生》的茱蒂蒙·瓊查容蘇因對決。而《再見瓦城》的柯震東，將與《模犯生》小鮮肉查農·桑提納同庫以及另外4位來自不同城市的演員一同爭奪最佳男主角獎。港片《一念無明》曾志偉、金燕玲雙雙角逐男女配角獎。最終的評選會議將會在下周由7個不同國家的評審一同選出最後贏家。

紅毯與頒獎嘉賓方面，回歸影壇的「姊姊」謝金燕獲邀出席，將與孫國豪一起頒發最佳新人獎。影展大使張鈞甯、南韓女星金亞中、鐘麗緹和張倫碩夫婦等人也在名單上，另外還有陳曉東、楊丞琳、柯震東、李康生、吳可熙、歐陽妮妮、鍾瑶、邱凱偉、吳念軒、日星PIKO太郎、仲川遥香、冨田恵子、孝藤右、大澤樹生、櫻庭奈奈美；《鬥魚》監製柯宜勤率演員林柏叡、王淨、吳岳擎、虹茜、邱宇辰；《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧，演員康康、柯叔元、龍劭華、嚴正嵐、海裕芬、謝盈萱、江沂宸等人。

第58屆亞太影展共有來自20個城市，總計120部影片報名，50多部入圍。影展將9月1日晚間於台北美福飯店舉辦頒獎典禮。

(中時 )

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