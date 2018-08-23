八二三炮戰60周年 李富城：謝謝為國犧牲的戰士

2018年08月23日 00:12 中時電子報 丁世傑

金門八二三砲戰至今（23）日已過了60個年頭，金門、新北都發起紀念活動，專訪尚健在的參戰老兵。曾任空軍氣象聯隊上校副聯隊長的氣象主播李富城也在臉書緬懷那個年頭的戰士們，謝謝他們為國犧牲。

李富城傷感表示，八二三砲戰陣亡最多的就是年輕的通信兵，要不是那些通信兵拚死搶修線路，讓指管通情能夠正常運作，否則，那一役金門就沒了。

民國47年8月5日，共軍大量向福建集結；8月6日中華民國政府宣布進入緊急備戰狀態，8月20日前後，蔣中正與蔣經國巡視金門。

8月23日17時30分，共軍福州軍區副參謀長石一宸下達命令，砲兵開始砲擊金門。2小時內落彈達5.7萬餘發，金門防衛司令部副司令趙家驤、章傑當場身亡；另一副司令官吉星文被彈片重創，三天後腹膜炎終告不治，金門防衛司令部司令官胡璉、參謀長劉明奎與在金門視察的國防部長俞大維均負傷。

根據中央社報導，時任美國參謀首長聯席會議主席垂寧（Nathan Twining）多次提到動用核武，但都遭美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）否決。

9月中旬，美軍支援國軍總共12門203公厘口徑的M55自走砲，俗稱八吋砲，國軍至此取得火力上的優勢。

民國49年，共軍又發動較小規模的六一七砲戰、六一九砲戰，爾後採「單打雙不打」方式陸續鳴砲，直至1979年中華人民共和國與美國建交為止。

根據中央社引述高齡94歲的老兵葛傑仁回憶，八二三砲戰期間，即便有再多的砲彈落下，只要通信設施毀損，負責通信作業的士兵仍得在砲火中重建通信管道，危險程度不可言喻。

葛傑仁說，一個通信班排出去，往往只剩下一半的人回來，官兵在碉堡內目睹在外的通信兵遭砲彈炸死，令人不勝唏噓。他說，同營的士官長也因此陣亡，目前供奉在大直忠烈祠，當他前去祭拜時，戰事有如歷歷在目。

氣象主播李富城感嘆，八二三金門砲戰轉眼己超過一甲子，當年參戰的戰友，最小的也80歲。那一夜彈如雨下，陣亡最多的是年輕的通信兵，要不是那些通信兵拚死搶修線路，讓指管通情能夠正常運作，那一役金門就沒了。他謝謝那個年頭為國犧牲的戰士們！

(中時電子報)