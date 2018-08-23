亞運》中華隊23日焦點賽程 舉重郭婞淳登場

2018年08月23日 00:22 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運23日中華隊焦點賽程，台灣民眾關心的舉重女將郭婞淳，台北時間晚間6點終於要在女子58公斤級A組賽事亮相，網球則有梁恩碩女單、莊吉生男單及詹詠然/詹皓晴的女雙三組人馬，持續為角逐獎牌努力。

羽球團體賽結束後，個人項目也登場，下午1點起中華隊女單白馭珀，還有六組雙打組合女雙陳曉歡/胡綾芳、許雅晴/吳玓蓉，男雙李洋/李哲輝、王齊麟/陳宏麟，以及混雙李洋/許雅晴、王齊麟/李佳馨，都要在32強賽出賽。

女壘隊22日晚間3：2力克敗菲律賓，確保4強門票，而女壘4強賽制為雙頁程賽，中華隊23日下午要和同樣晉級4強的菲律賓再交手一次，贏了就確定至少有銅牌。

10:00起 跆拳道 女子49公斤級 洪幼婷

10:00起 保齡球 男子三人賽 謝金良等6人

11:00自由車 公路賽—男子個人公路賽(150公里) 馮俊凱等人

11:00起 網球 男單8強賽 莊吉生

女單4強賽 梁恩碩

女雙8強賽 詹詠然/詹皓晴

11:15起 跆拳道 男子68公斤級 黃鈺仁

11:30起 射擊男子雙不定向飛靶 莊翰霖

12:10起 射箭 女子個人反曲弓淘汱賽 譚雅婷、雷千瑩

12:10起 射箭 男子個人反曲弓淘汱賽 湯智鈞、魏均珩

13:00起 羽球 女單 白馭珀

女雙 陳曉歡/胡綾芳、許雅晴/吳玓蓉

男雙 李洋/李哲輝、王齊麟/陳宏麟

混雙 李洋/許雅晴、王齊麟/李佳馨

13:30 女排預賽 中華vs.越南

16:00 女子卡巴迪4強賽 中華vs.印度

16:00 女壘4強賽 中華vs.菲律賓

18:00 舉重 女子58公斤級 郭婞淳

(中時電子報)