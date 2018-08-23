亞運》賴孟婷再見安打 女壘氣走菲律賓

2018年08月23日 00:45 中時電子報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

2018雅加達亞運中華女壘隊力拚亞運隊史首金，這次最大攔路虎恐怕還是日本。中華女壘隊長賴孟婷17日表示，2010廣州亞運也曾擊敗過日本，且目前隊上打擊狀況調整得很好，「接下來比賽不多想、放手去打」。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月17日

亞運女壘賽22日晚中華隊對戰菲律賓吃足菲隊「外援」苦頭，中華隊從領先、落後再追平，7局下靠著賴孟婷「再見安打」攻下致勝分，終場中華隊3比2險勝菲律賓。

中華隊22日是1日2戰，分別以6比1勝香港、3比2勝菲律賓，預賽戰績4勝2敗晉級前4強，23日將要再戰菲律賓，打出「再見安」的賴孟婷表示，贏了這一場對中華隊士氣很有幫助，提升不少自信心。

在比數2比2時臨危受命上陣的投手杜雅婷，投了3局卻都是滿壘狀況，還好隊友幫忙守住無失分，她說，上場心裡想著一定要贏球，難免緊張有壓力，後來一直要求自己把球投進去讓打者打不好。

此役中華隊率先在3局得1分，不過，菲隊多名「美籍」外援實力不可小覷，很快在4局上攻得2分，反而超前中華隊，還好中華隊4局下再靠李思詩的全壘打，以2比2追平比數。

7局下敲出再見安打的賴孟婷表示，之前的比賽的打擊姿勢向前傾，經過教練修正，這場比賽打擊、跟球的節奏好，打擊效果有發揮。

中華女壘隊總教練楊賢銘說，最近中華隊都是1分差的比賽，打得辛苦，下一場4強賽將要再戰菲隊就是拚了，其實菲律賓較好對付，投手不像日本、中國投手球質重、速度快，加上贏了這一場，球員更有信心了。

(中時電子報)