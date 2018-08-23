亞運》賴孟婷再見安打 女壘氣走菲律賓

中華女壘3比2氣走菲律賓。（資料照片／陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
／雅加達報導
2018雅加達亞運中華女壘隊力拚亞運隊史首金，這次最大攔路虎恐怕還是日本。中華女壘隊長賴孟婷17日表示，2010廣州亞運也曾擊敗過日本，且目前隊上打擊狀況調整得很好，「接下來比賽不多想、放手去打」。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月17日

亞運女壘賽22日晚中華隊對戰菲律賓吃足菲隊「外援」苦頭，中華隊從領先、落後再追平，7局下靠著賴孟婷「再見安打」攻下致勝分，終場中華隊3比2險勝菲律賓。

雅加達亞運專輯

中華隊22日是1日2戰，分別以6比1勝香港、3比2勝菲律賓，預賽戰績4勝2敗晉級前4強，23日將要再戰菲律賓，打出「再見安」的賴孟婷表示，贏了這一場對中華隊士氣很有幫助，提升不少自信心。

在比數2比2時臨危受命上陣的投手杜雅婷，投了3局卻都是滿壘狀況，還好隊友幫忙守住無失分，她說，上場心裡想著一定要贏球，難免緊張有壓力，後來一直要求自己把球投進去讓打者打不好。

此役中華隊率先在3局得1分，不過，菲隊多名「美籍」外援實力不可小覷，很快在4局上攻得2分，反而超前中華隊，還好中華隊4局下再靠李思詩的全壘打，以2比2追平比數。

7局下敲出再見安打的賴孟婷表示，之前的比賽的打擊姿勢向前傾，經過教練修正，這場比賽打擊、跟球的節奏好，打擊效果有發揮。

中華女壘隊總教練楊賢銘說，最近中華隊都是1分差的比賽，打得辛苦，下一場4強賽將要再戰菲隊就是拚了，其實菲律賓較好對付，投手不像日本、中國投手球質重、速度快，加上贏了這一場，球員更有信心了。

(中時電子報)

亞運》中華隊23日焦點賽程 舉重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。