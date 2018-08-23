房仲小鮮肉伴暖男 多金女看屋對上眼關門滾床單

2018年08月23日 02:15 中時電子報 吳家詮

感覺來了，什麼事都可以；感覺沒了，可能要挨官司。北部地區一名多金女子，心情不好，獨自到處亂逛，來到一處待售屋看房子，正好由一名高帥的小鮮肉幫她介紹，哪知看房子看著看著，竟然看到床上去滾床單，幾番風雨之後，這名熟女到中國大陸，又在不知不覺又與初識的小伙子「戰床」，事後這女子「恢復」理智，感覺世間男人沒有一個「好東西」，當她返台後，隨即提告那名房仲「小鮮肉」性侵！

事隔月餘挨告的房仲「小鮮肉」一臉狐疑，他在檢警調查時，坦承兩人看屋時發生性行為，但堅稱絕無暴力脅迫，還舉證那次男歡女愛之後，兩人後來又相約做愛3次，而且都是雙方歡愉氣氛下親熱，兩人並透過微信、電話保持聯絡。

而檢察官詢問女子時，女方表示當天看屋「就覺得自己怪怪」，當男方脫她衣服時，她說「自己知道要反抗，但因為對方長得不差，不知為何沒有拒絕，也沒有呼救抵抗」，事後兩人也確實有多次相約吃飯、到旅館發生性關係。

最後檢察官調查後，認為被告男子罪證不足，全案不起訴。

《三立新聞》報導，原告女子當時因為生活小事與家人鬧翻心情不好，便到街上亂逛，走到一處已完工的實品屋看房，當時由一名男房仲接待，兩人直接到11樓看屋，過程中熟女開始向該男傾訴心事，而這名房仲也扮演「暖男」充當心靈導師，兩人相談甚歡。

聊著聊著二人相互愈看愈順眼，於是兩人在走到主臥房時，開始有了曖昧的互動，沒想到便開始坐在床上擁吻，「小鮮肉」脫去女子衣服時，女方也並未反抗，兩人遂發生了性關係，事後兩人還一起出去吃飯，再由房仲男載女子返家。

(中時電子報)