專訪／「國民阿爸」蔡振南孫管嚴　自嘲：我在家有點孬！

2018年08月23日 03:59 中時 林淑娟

蔡振南接演八點華劇。（盧禕祺攝）

蔡振南接演八點華劇。（盧禕祺攝）

蔡振南接演八點華劇。（盧禕祺攝）

「國民阿爸」蔡振南（南哥）自植劇場夯劇《花甲男孩轉大人》後，再接三立八點華劇《必勝大丈夫》，飾演有三個女兒的爸爸。他劇中對女兒交往對象百般刁難，現實生活中，女兒念大學時帶初戀男友回家，他怕她太早嫁，故意擺臭臉給那男生看，結果現在女兒已屆適婚年齡，他擔心她嫁不出去，急著到處物色女婿人選，只要看到品行不錯的就問人家「結婚沒？有無女友？」他自嘲：「也算現世報啦！」

南哥劇中疼愛女兒，戲外也和兒女情感親密、沒有距離，直到現在，每天仍會跟女兒、孫女抱抱親親，他笑說自己在家根本是個沒權力沒地位的爸爸，甚至有點「孬」，最怕的對象就是孫女，以前他在家裡到處都可吸菸，現在5歲孫女動不動就管他：「阿公菸少抽一點！」他的吸菸空間從全家到處都可抽，不斷被限縮到剩工作室，現在孫女只要一聞到菸味，就會直接抽走他的菸且熄掉。

戒不了菸的他，只好低聲下氣跟孫女打商量、討價還價：「寶貝，菸很貴耶！」「那阿公一天可以抽幾支？」最後達成一天只能抽「5支」的共識，完全就是「孫管嚴」。

本週三電視金鐘獎將公布入圍名單，南哥參與演出的《花甲男孩轉大人》呼聲最高，去年獲得迷你劇男配角獎的他謙虛表示不敢想連莊問題，但很希望盧廣仲可以獲得鼓勵，「他真的很辛苦，演得很真，希望能給他獎項的鼓勵！」他認為評審應該會很頭痛，因為這部戲每個人都演得很好、很強，「不只是一個、兩個好，是全部好、大家都好」。如果他是金鐘評審怎麼評選？南哥笑說：「我會拒絕！」

南哥近年過著規律養生健康生活，為了「養肝」，他原本每晚七點就寢、凌晨兩點起床，這次卻接演又操又累的三立8點華劇，他說，原本一聽到是8點檔，第一時間就婉拒，因為他只要沒充分休息，拍戲就會沒電。不過，電視台太有誠意，特別禮遇他每日固定工作時間、場次盡量集中拍攝，且華劇僅1小時，加上這部戲是很貼近生活的家庭小品劇，沒有撒狗血或鬥爭，他幾乎本色演出即可，因此才欣然答應。

他早期因為做音樂，經常超過24小時連續戴耳機，導致聽力受損，後來又摔倒摔破耳膜，近年聽力幾乎完全喪失，之前他排斥戴助聽器，拍戲時都靠「讀脣語」，看對手最後一個字的發音，因此稍有距離感。他透露幾個月前開始配戴德國製造、造價26萬的助聽器，這次拍戲是首度和這副精密的全新高科技耳機「合作」，每天至少要戴4小時，讓大腦與助聽器練習「磨合」，對他演戲幫助很大。

(中時 )