「燕子」颱風將成形！全台有雨 中南部防大雨

2018年08月23日 05:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出帶把傘！台灣海峽南部的熱帶低壓蠢蠢欲動，恐會形成今年第21號颱風「燕子」，受此熱低壓影響，今（23日）全台有雨，氣象局今早也針對全台16縣市發布大雨、豪雨特報，其中中南部、台東恐會出現豪大雨，尤其是南部需慎防會豪雨成災。

氣象局今早也針對全台16縣市發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今日是二十四節氣的「處暑」，是秋天的第二個節氣！雖然已經進入屬於秋天的處暑，但是天氣還是很炎熱。

受熱低壓影響，今（23日）全台有雨。（本報系資料照）

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，從昨晚至今日，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨或豪雨發生的機率。台灣各地及澎湖、金門、馬祖沿海地區風浪大，請注意。

氣溫方面，今日不下雨時仍悶熱，北部高溫約34度，其他地區高溫約31～33度。紫外線指數為高量甚至過量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，台灣海峽南部的熱帶低壓持續朝台灣移動，今日有發展為輕度颱風趨勢，可能從南部地區登陸，若成颱馬上就會發布陸上颱風警報。

至於民眾關心的空氣品質，今日馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)