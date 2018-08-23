嚴家淦故居成古蹟！未來可望開放參觀

2018年08月23日 05:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化保存更進一步！喜愛古蹟的文青有福了，國定古蹟再新增3處。文化部今（22日）公告台北市陳悅記祖宅、自由之家、大同之家等3處為國定古蹟，此3處都是歷史悠久，具有一定文化、保存價值，三處古蹟均經文化部文化資產審議會審議通過，其中「大同之家」是前總統嚴家淦故居所改建，過去在爭取美援時期作為接待美軍援華顧問團之用，從今日起古蹟增加3處，累計全台國定古蹟已達98處。

文化部表示，陳悅記為來自福建省泉州府同安縣之陳家的公號，由開台祖陳埰海(字文瀾)之長子陳遜言所創設，於1807(嘉慶12)年興建大厝，即公媽廳於台北大龍峒的港仔墘，後陳家又陸續增建公媽廳後進、公館廳、餘慶堂等，形成規模龐大的宅邸，族系子孫世居於此，是為陳悅記祖宅。陳遜言長子陳維藻、四子陳維英先後於1825 (道光5)年、1859(咸豐9)年中式舉人，故宅邸前埕立有兩對彰顯其功名的旗竿，其中以現存的一對石造旗竿最具特色。而陳維英因長期投身文教作育英才，時人尊稱其「老師」，故陳悅記祖宅又有「老師府」之名流傳於世，該祖宅是大龍峒清代文風鼎盛的象徵。

陳悅記祖宅-公媽廳第一進前廳。（文化部提供）

陳悅記祖宅在建築方面反應原籍地同安民宅式樣，整體建築包括公媽廳、公館廳雙軸配置，並發展成各四進，帶有左、中、右三道護龍之規模，保存格局完整。所選用的石材種類豐富包括花崗岩、安山岩、玄武岩、砂岩等。在主要空間的踏階櫃台腳造型、柱珠、石窗及石旗竿等等均可見石雕作品。大木構架部分基本上採取硬山擱檁的作法，僅公媽廳第一進、第二進兩座軒亭採用抬樑式，其中以第一進作品最為精美。1985年8月19日，陳家邸宅由內政部公告為台北市之三級古蹟(修法後為直轄市定古蹟)。

自由之家。（文化部提供）

另自由之家原為台灣銀行董事長(頭取)宅邸，興建於1902年，1911年轉為「台銀俱樂部」供員工休憩之用。1945年戰後交由國防部聯合勤務總司令部作為外事招待所，接待外賓及國際友人之用；外交部使節回國亦多寄居於此，曾一度被稱為「大使之家」。在50年代台北缺乏大型聚會及旅社，因此自由之家成為中國大陸災胞救濟總會（救總）、世界反共聯盟（世盟）固定舉辦世界反共活動的主要場所。早期也是胡適、殷海光、雷震等知識份子發行的思想開放政論雜誌《自由中國》重要集會演說地點。

大同之家創建於民國42(1953)年，由當時美援運用委員會主任委員嚴家淦先生為爭取美援而規劃，交台灣銀行與聯勤總部外事處合建，作為接待美軍援華顧問團之用；1975年轉為嚴家淦總統接待貴賓與辦公的官邸附屬建築空間。見證中美合作發展台灣經濟建設之歷史，具重要歷史意義。

(中時電子報)