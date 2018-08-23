吳寶春麥方店登信義區！首創麵包餐「可內用」

2018年08月23日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吳寶春麵包店自從傳出撤出誠品松菸店後，不少北部粉絲都很惋惜！不過「吳寶春麥方店」下週二（8月28日）在台北信義區開幕，以提出「世界麵包故事館」新概念，每日至少推出十多款各國特色麵包，每日至少推出十多款各國特色麵包，呼應「我喜歡，以麵包閱讀世界」的品牌主張；並設立「麵包文化沙龍」座位區，作為麵包文化和麵包知識交流之處，並提供麵包餐內用服務！

2010年獲得世界麵包大師賽冠軍、成功打響台灣麵包名號的吳寶春師傅，在2016年更得到由UIBC所頒發「世界最佳烘焙師」的頭銜，多次的出國比賽與國際麵包交流經驗，得以接觸多元的世界麵包文化洗禮，於是決定以「世界麵包故事館」定位台北信義旗艦店，帶領團隊每日製作60款新鮮出爐麵包，包括十多款世界各國特色麵包。

吳寶春麥方店 台北信義旗艦店 設有「麵包文化沙龍」座位區。（主辦單位提供）

開幕當天也將發表十七國、三十多款世界麵包新品，呈獻台北信義旗艦店匯聚世界各地多元的麵包文化，開幕期間也推出多款優惠。此外，寶春師傅也特別邀請在倫敦時裝周大放異彩的 APUJAN 創意總監詹朴，為台北店同仁設計麵包師傅服和門市制服，展現用麵包與時尚共同閱讀世界的新魅力。

有別於繼高雄「有知識的麵包店」、台中「劇場式麵包店」成立之後，占地200坪的台北信義旗艦店首創「麵包文化沙龍」，設有30位客席，提供新型態麵包體驗服務，呼應「體驗經濟」時代的來臨。開幕期間推出五款獨家設計麵包餐，並提供顧客自己烤製吐司的體驗，現場且有香氣四溢的「起司秀」，讓品嘗麵包充滿視覺、嗅覺與味覺的多重體驗樂趣。

此外特別邀請北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌(Fika Fika Cafe創辦人)以Paring概念，為台北旗艦店特別設計5款聯名咖啡飲品，搭佐店內多款麵包餐，提供世界級的「麵包X咖啡」品味體驗！未來也將不定期規劃「麵包文化體驗活動」，打造一處麵包知識和文化交流空間，為消費者帶來更豐富多樣的美食生活體驗！

(中時電子報)