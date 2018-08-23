秋遊大稻埕賞戲趣！看《唐伯虎點秋香》品愛情

2018年秋季公演唐伯虎-劉建華與秋香-孫紫峮劇照。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

秋天看戲趣！大稻埕嘗美味，看經典豫劇品人生！台灣豫劇團即將於10月6日、7日下午，假台北大稻埕戲苑推出秋季公演【哭笑人生】，兩齣經典豫劇《唐伯虎點秋香》與《大祭樁》，都是令豫迷們懷念不已的梆子極品，喜愛戲曲的觀眾們敬請提早購票以免向隅。

10月6日下午場演出《唐伯虎點秋香》，由劉建華飾演唐伯虎、孫紫峮飾演秋香，

劇情描述江南才子唐伯虎巧遇秋香伴華夫人赴半唐寺燒香祈福，驚豔其超凡脫俗之風姿，便喬裝改扮入華府，名為大公子聰兒伴讀，實則欲追求佳人。唐伯虎睥睨權貴、放蕩不羈、追求個人理想，而秋香玉潔冰清、位卑卻知自重，不願攀高枝，二人相處實在相配，只待天賜良緣。某日祝枝山登華府求見，老友相見互相唱和之下，終於讓華鴻山同意由伯虎點選府中淑女結為連理，江南才子點評淑女自成一格，情節趣味橫生，有情人終成眷屬。

10月6日下午場演出《大祭樁》，由謝文琪飾演黃桂英！《大祭樁》是描述黃桂英自幼與李二公子連貴訂親，李家長公子因得罪權貴，舉家陷於絕境，李老夫人命連貴赴黃府投親借銀，卻被桂英之父黃章羞辱，逐出門外。黃桂英溫婉賢淑，不滿其父落井下石退婚，差丫環春紅四處打探連貴行蹤，始知其流落大街賣水維生。

春紅以買水為名，約二人花園相會細訴衷曲，桂英得知李家有難，命春紅三更花園送銀，殊知黃父授意惡僕殺丫環奪銀栽贓，連貴蒙受不白之冤，屈打成招定期問斬，桂英聞悉趕赴蘇州祭樁，途中因問路與未謀面的婆婆相逢，李老夫人悲從中來欲痛打桂英，哭訴詳情後真相大白，婆媳遂同往蘇州，行刑之前，李家長公子率兵趕到，搶救下蒙冤的連貴，一場大悲劇終於翻轉，闔家團圓收場。

(中時電子報)

《大祭樁》劇照謝文琪飾演黃桂英。（主辦單位提供）

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