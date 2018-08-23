8月23日三大報頭版要聞

2018年08月23日 07:08 中時電子報 綜合報導

@中國時報

大台北地區短短10天接連發生4起計程車司機自殺事件，輕生理由多指向經濟壓力，駕駛員工會更說，這半年拿車抵押借貸的運將暴增3倍，最可悲的是有人竟在死前，還在跑車；藍綠立委陳雪生、鄭寶清與計程車業界22日同聲抨擊，交通部制度殺人，放任Uber無限量成長，迫使小黃在不公平的條件下競爭，憂心類似事件會如傳染病爆發。

台灣與非洲最後友邦史瓦帝尼邦交關係倒數計時？大陸國家主席習近平即將於9月3、4日主持2018年陸非合作論壇北京峰會，大陸外交部昨強調，陸非各國期待「所有非洲國家一個不漏」都能參與，「相信在不久的將來會實現」。路透昨更引述大陸外交人士報導，峰會前夕，陸方已加強施壓史瓦帝尼，即將轉向大陸建交。

針對台薩斷交，中共黨媒《人民日報》海外版頭版刊發評論指出，陸薩建交是當今國際社會不可逆轉趨勢，奉勸民進黨當局不要再玩「諉過於人、製造悲情」卸責把戲，唯有回到以「九二共識」為基礎的兩岸關係和平發展道路上，處理好兩岸關係，否則類似事件還會上演。

新北國民黨六虎將！國民黨首次參選的6名年輕議員參選人，22日成立「Hope For You新希望聯盟」，找來國民黨新北市長參選人侯友宜到場站台，盼能母雞帶小雞力拚一起進入議會；侯友宜說，他和這些年輕人都不太會選舉，但一樣腳勤、腰軟、頭低、嘴甜，希望這6人能當選，跟他一起再並肩作戰。

@旺報

申辦台胞居住證，會導致被大陸全球查稅？熟悉兩岸租稅的財務顧問說，居住證跟查稅完全是兩回事，目前台胞在大陸所得，本來就要繳稅，至於大陸境外所得的課稅問題，是要按照大陸正審查的《個人所得稅法修正草案》，將境內外都要課稅的「稅務居民」定義，改為在大陸有住所或1年住滿183天，只要合乎稅務居民定義，境外所得就有可能被課稅。

多人談到八二三炮戰，就說如果沒有美軍支援，國軍根本就打不贏。但從日後公布的史料可以發現：美方先是宣稱《協防條約》不適用於金馬；炮戰開始後，只在金門十二海里外「護航」，同時限制我優勢的空、海軍轟炸共軍炮陣地。

俄羅斯專家稱，中國近來在更新洲際彈道飛彈核武庫方面取得了長足進步，東風-31洲際飛彈的數量已經超過老舊的東風-5，未來東風-5也將被新型的東風-41洲際飛彈全面取代。在常規軍力方面，陸媒則指出，中國的新航母及潛艦都將在5年內服役，屆時軍力將能達到美軍在亞太部署的規模。

看大城市的發展，一定程度上也能看到大陸的前進方向。 《人民日報》海外版報導，今年上半年，北京、上海、廣州、深圳齊跨進「兆元俱樂部」，是大陸四大一線城市半年GDP（國內生產毛額）首次集體跨越兆元（人民幣，下同）大關。

@工商時報

「防被併」，中型民營金控大股東動起來。元大金大股東馬家先前公告一個月內增加元大金持股2％後，近來包括台新金、永豐金和華票也同步出現董事、大股東回補持股的動作，法人指出，主要應是金管會主委顧立雄提出「民民併」議題，讓金控大股東出現「持股當自強」的危機感，進而加碼。

台股資金轉戰傳產類股，昨（22）日電子股佔大盤成交比重跌破六成，以59.44％創下4月12日以來的新低，反觀傳產股資金比重，一舉抬升至33.52％，其中又以造紙類、紡織纖維類以及鋼鐵類最為吸「金」。

美股周三締造史上最長牛市，專家預期美股將持續上漲，但需慎防3T擋路，也就是美國總統川普（Trump）、關稅（tariff）和貿易（trade）。受到美國總統川普前幕僚官司纏身拖累，標普500指數周三早盤標指下滑0.16％，報2,858.4點。稍早在周二盤中一度升抵2,873.23點的歷史高點。

丹麥離岸風電商沃旭能源昨（22）日說明在台離岸風電國產化進度，其在「大彰化離岸風電計畫」首階段投資金額高達新台幣1,500億元，除了原與30家本地供應商簽訂60項合約外，未來2個月還會再與30家台廠合作、簽訂10合約，協助台灣布建本土供應鏈，年底全力爭取與台電簽訂購電合約（PPA）。

(中時電子報)