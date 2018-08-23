北市議員參選人林冠勳坦承酒駕 否認肇逃及頂包

2018年08月23日 07:22 中時電子報 黃眉青 、 楊馨 、中國時報 謝明俊 、 方濬哲 、中國時報

國民黨台北市中正萬華區參選人林冠勳。(翻攝臉書)

圖為事發現場監視器畫面，林冠勳的座車（畫面右上方），準備左轉進入汀洲路巷弄時，與該車左側、直行女騎士發生擦撞。（方濬哲翻攝）

國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳，22日晚間搭乘王姓男助理所駕車輛，事隔15分鐘後折返現場。林冠勳承認酒後駕車，但否認肇逃及頂包。林冠勳被依肇逃、公共危險，助理王姓男子涉偽造文書罪嫌，雙雙遭移送台北地檢署偵辦。

北市中正、萬華區議員參選人林冠勳座車在北市中正區汀洲路一段２４２巷口肇事逃逸，林冠勳事後由王姓助理開車陪同回到現場，一度向警方表示車子是由王姓助理所開，但經警方深入調查，林冠勳最後坦承酒駕，但卻否認有頂包，警方最後將林、王分別依公共危險及偽告文書等罪嫌送辦。

北市中正、萬華區議員參選人林冠勳的座車，是在22日晚上9時許，行經北市汀洲路一段２４２巷時左轉時，與行駛在座車左側的47歲顏姓機車女騎士發生擦撞，林冠勳的座車未停車處理直接開走，顏女打電話報案指控座車肇事逃逸。

事隔１０餘分鐘，林的王姓助理開著林車，載著林冠勳回到擦撞現場，王某向在場處理的中正二分局員警表示，車子是他開的，但隨被顏女打槍，顏女指稱「開車的是穿白色衣服」，但王姓助理穿的卻是深色衣服，懷疑王某是頂罪。

由於被害人提出質疑，警方不敢大意，所以對林、王、顏三人進行酒測，結果王男與遭撞的顏婦酒測值均為0，但林冠勳酒測值則是0.3毫克，3人也在現場製作筆錄後，林男隨即以家中有事為由離開。

23日凌晨，警方再度通知林冠勳以及王姓助理到案說明，林冠勳到中正二分局後坦承酒駕，他辯稱當時左轉時曾懷疑是否發生車禍，但卻沒有感覺到擦撞，才直接離開，事後覺得不妥，所以才在助理的陪同下返回現場確認。而王姓助理則表示，當時林回到服務處後向他表示疑似發生交通事故，要回現場確認，他認為再讓林駕車不安全，所以才由他開車陪同林返回現場查看。

但警方很明確地記錄，當林冠勳的座車回到肇事現場時，王姓助理直接表明車子是他開的，已明顯讓公務員登載不實，所以詢後，除將林冠勳依公共危險罪嫌移送台北地檢署外，並將王姓助理依偽造文書罪嫌送辦。

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(中時電子報)