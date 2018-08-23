凌晨直播自責是失敗父親 吳宗憲哽咽喊話兒「你沒爸爸和姐姐」

2018年08月23日 07:36 中時電子報 蘇士亨

吳宗憲兒子鹿希派揚言「炸掉台北市政府」，激進言論引起警方注意，吳宗憲也緊急召開記者會滅火，當眾宣布出道23天的兒子退出演藝圈，不過他凌晨開直播道出心聲，字句中感受到對兒子的不捨，哽咽表示希望外界再給他一個機會。

吳宗憲凌晨開直播吸引8千多位網友觀看，他語重心長表示原本期待兒子能在演藝圈好好發展，無奈失言風波自毀前程，對於記者會結束後，兒子立即發表新歌向外界道歉，被質疑是早就安排好，他也急忙為兒子喊冤，直誇「那是他的天賦」，稱讚他十分鐘就能做好一首歌，雖然在記者會時當眾痛罵兒子，不過吳宗憲透露私下則向兒子致歉，表示「因為你爸是吳宗憲，害你講幹話被無限上綱」，甚至自我檢討將重心都放在工作，才導致沒把家庭顧好，因此表示「兒子的錯自己也有責任」，除了公開向兒子道歉：「爸爸對不起你」，更自責：「是個失敗的父親」，為人父的心情讓人鼻酸。

吳宗憲凌晨開直播，吸引八千多位網友同時觀看。(圖/吳宗憲臉書)

對於兒子出道23天就退出演藝圈，吳宗憲表示未來若還想進這圈子，能靠的就只剩自己了，因為爸爸和姐姐無法從旁提攜他，唯一能給的就只剩祝福，更舉自己昔日犯錯經驗為例，告誡兒子：「犯錯就要自己用肩膀扛起」，最後仍不忘向外界喊話：「未來如果他還是OK的孩子，請給他一些機會」。

(中時電子報)