多吃心臟威脅大 哈佛教授：椰子油是十足毒藥

2018年08月23日 08:08 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

被追捧為超級食物？近來屢被專家打臉是「十足毒藥」！美國哈佛大學流行病學系教授米歇爾斯表示，椰子油幾乎完全由飽和脂肪酸構成，對心臟健康構成的風險更甚於豬油，醫界認為，飽和脂肪酸會阻塞動脈。

中央社引述德國版財經內幕消息，米歇爾斯以「椰子油和其他不正確營養學觀念」為題，在德國佛萊堡大學發表演說指出，姑且不論聲稱椰子油是健康食品者都是資格不符卻自封為網路健康大師的人，光是食用椰子油這件事就充滿許多健康風險。

米歇爾斯表示，椰子油對心臟健康構成的風險更甚於豬油，因為前者幾乎完全由飽和脂肪酸構成，而醫界認為飽和脂肪酸會阻塞動脈。美國心臟學會稱，一般人一天應只攝取11到13克的飽和脂肪，或占每日攝取總熱量的5%到6%。

發表椰子油有益健康的美國哥倫比亞大學人類營養研究所學者聖翁吉說，椰子油有助於新陳代謝和減重，因為其成分中的中鏈三酸甘油脂（medium-chain triglycerides）含量，超越大部分的脂肪。但他去年作出澄清，她在實驗中使用的椰子油含有100%的中鏈三酸甘油脂，而非含量僅13%到14%的最常見種類椰子油。

換句話說，若想獲得促進新陳代謝和減重的健康益處，就需每天攝取至少150克或10大匙的椰子油，但這樣也會引發攝取過量的負面效應。

英國營養學會發言人巴瑞特（Helen Barrett）表示，食用椰子油的利弊得失，必須根據個人飲食狀況進行整體考量。她說：「某人若有心血管疾病的家族病史，且攝取大量含有飽和脂肪的其他食物，我就會鼓勵這種人少吃椰子油。」

她還警告，「不過民眾應該知道有哪些風險，並留意椰子油可能不是好東西」，「我不會建議任何人開始食用椰子油。」

(中時電子報)