熱低壓登陸暴雨轟高屏 彭啟明：不排除變怪颱

熱帶性低氣壓已在高屏觸陸，成颱機率不高，但仍有強風豪雨。翻攝中央氣象局

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中時電子報
　

原可能成為今年第21號颱風「燕子」的熱帶性低氣壓，已於今天清晨6點30至7點30分中心在屏東東港觸陸，結構已破壞，發展成為颱風的機率非常低，但南部地區今天清晨已下大雨、高屏還有強風，最大陣風曾達10級。中央氣象局表示，今明兩天全台有雨，南部地區慎防強風豪雨。

中央氣象局預報員官欣平表示，該熱帶性低氣壓雖已無法成為颱風，但接近輕颱等級，會為台灣帶來風雨，台南以南今天清晨已開始下大雨，高屏地區是豪雨，山區是豪大雨，風力也大，約有7~8級。清晨6點30至7點30分間，高屏山區曾測到10級陣風，不容小覷。中部地區南投、嘉義須注意，也有豪雨的情形。隨著低氣壓往北，北部地區今天下午至傍晚間也會開始有風雨。

中央氣象局副局長鄭明典也在臉書上po文表示，熱低中心清晨登陸，熱低的雨區偏在西南側，原因是熱低環流和西南風輻合，這會帶來較大範圍的強對流。注意囉！

氣象達人彭啟明在臉書上表示，該熱帶性低氣壓明顯有低壓中心，未來可能會通過台灣西半部，理論上發展條件受到限制，成為颱風機會應不高，但因為很容易受到各種勢力牽引，變動度很高，很容易成為怪颱，路徑偏折很厲害，不像典型颱風較好預測。目前氣象局已經對台南以南到高雄，提出豪雨特報，會有局部大雨或豪雨的可能。

他說，預計台灣的天氣仍不穩定，整個低壓帶盤據，可能延伸到到下周三、四，下周末前，太平洋高壓有機會西伸過來，又會再度轉為夏季的天氣。

中央氣象局表示，今年6月即有一個熱帶性低氣壓從屏東進入台灣、東部出海後，在琉球附近增強為颱風。現受熱帶擾動影響，該熱帶性低氣壓一旦結構增強，仍有可能成為颱風。

(中時電子報)

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