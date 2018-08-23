退休軍公教手頭緊！年改上路後...霧峰市場業績掉3成

2018年08月23日 08:03 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年改7月1日正式上路，軍公教族群的退休俸被大砍，引發極大爭議，曾有退役上校因經濟壓力大，因此要賣地還貸款。此外，以退休軍公教為大宗的台中市霧峰區也大受影響，霧峰公有零售市場從7月開始，買菜人潮明顯銳減，在周末時，豬肉攤、菜攤前買菜都是外國勞工朋友，影響業績至少3成。

蔡政府完成年金改革的工程，曾有民調顯示，有64.2%民眾支持年金改革，僅25%不支持；至於滿意度方面，55%滿意，不滿意僅38.9%。不過新制上路後，反彈聲浪紛紛傳出。憲兵上校退伍的彰化縣國彰健行協會理事長吳漢元7月初曾指出，生活支出跟經濟安排，都用預期月退俸來規劃，年金新制上路後收入月減2萬，但銀行貸款還有幾百萬，他決定要賣土地還貸款，因經濟壓力壓得他喘不過去，「這一切都是蔡政府害的」。

此外，據中評社報導，前霧峰鄉民代表余坤泉指出，霧峰市場過去非常熱鬧，自從1997年凍省後，人口銳減，近兩年台灣經濟越來越蕭條，民眾收入都變少。現在每到週末，霧峰市場的豬肉攤、魚肉攤前都是外籍勞工朋友在消費，本地的霧峰人因為收入變少，消費力下降。

對於這個現象，余坤泉說霧峰是軍公教區，而蔡政府推動年金改革，讓退休軍公教族群收入銳減，特別是從7月1日年改上路後，菜市場內明顯感受人潮變少，影響攤商收入至少銳減三成。

(中時電子報)