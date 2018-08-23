日月潭風管處結合雲品酒店輔導業者 旅遊美食再進化

專業主廚和餐旅業者齊聚日月潭雲品酒店，提升美食烹調技藝。（ 廖志晃攝）

友善列印
中時
專業主廚授課加實作，傳授製作美食技巧。（廖志晃攝）
日月潭雲品酒店總經理陳惠慈（中），率廚師團隊展現創意與廚藝。（廖志晃攝）

為美食而旅遊，已蔚為風潮！日月潭國家風景區管理處為推動國民深度旅遊、體驗觀光及發展地方旅遊特色遊程，推出「食遊日月2.0版」，輔導在地業者轉型，希望業者以多元創意料理，帶出地方特色「美食遊程」。

日管處在日月潭雲品溫泉酒店雲翰廳，舉辦「食遊日月玩很大─美食概念工作坊」，就餐點風味提升、擺盤設計、在地食材運用及創新進行交流與輔導，希望啟發業者能有更多元創意料理，打造「美食遊程」。

美食概念工作坊與雲品溫泉酒店合作，邀請《型男大主廚》班底主廚、君品西餐廳行政主廚王輔立、擅長餐飲表達藝術的雲品餐飲部總監楊凱智、雲品西點主廚陳旻詳、曾擔任六福村中餐主廚的張文豪授課分享，為在地業者提供全面性的實作課程講解，希望日月潭周邊店家透過輔導，再提升餐旅服務品質。

日月潭周邊業者積極響應美食工作坊，從巷弄小吃、遊艇餐點，到豪華酒店，除了餐飲業者，還有飯店及在地社區業者50餘家參與，期盼能以「食」帶動日月潭周邊觀光！

日管處後續將與專業主廚合作，遴選具潛力、獨特性的業者，由知名主廚以為期3周、1周1次進行實作教學輔導，讓業者發展更多元的創意料理，並透過美食認證機制，將創意料理串連，規畫多條日月潭特色「美食遊程」，預計今年底舉辦成果發表，邀請民眾一起體驗。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
獨家》台北30年老字號「安東廳」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。