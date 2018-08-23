小英高喊團結 促轉會卻要搞「除垢法」？

2018年08月23日 08:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文「同慶之旅」結束甫返抵國門，友邦薩爾瓦多及與我國斷交。蔡英文表示台灣越被打壓，就越要團結。不過，蔡英文表示要團結後，行政院促進轉型正義委員會日前表示正考慮要東歐前共產國家的「除垢法」，對二二八或白色恐怖的加害者進行身分認定與責任追究。

薩爾瓦多與我國斷交時，蔡英文除了在記者會上要大家團結一致外，更在臉書PO文表示「越是打壓，越要團結！越是打壓，越要走出去！過去，我們不曾因為壓力而屈服，現在，我們也會團結一致，用更堅定的決心讓台灣走出去」。

然而，就在蔡英文高喊團結之際，促轉會卻傳出要比照東歐前共產國家的「除垢法」，對二二八或白色恐怖的加害者進行身分認定與責任追究。據《聯合報》報導，促轉會預計9月將委請學者，對國外相關制度進行研究，預計最快明年中提出草案。促轉會副主委張天欽日前接受廣播節目專訪時表示，期望能還原正義，還給冤案的受難者一個遲來的正義。

但所謂加害者的認定，要以什麼標準來認定？張天欽表示，東歐前共產國家的「除垢法」相對單純，效果叫立竿見影。然而，台灣的二二八歷經時間已久遠，很多加害者名單不難查出，卻可能已經作古，且台灣人死者為大觀念為重，要揭露到何種程度，還需要討論。另外許多檔案還涉及到解密或不解密的狀況，在解密過程中可能涉及個人隱私的情形，因此人事清查法要如何制定還在討論階段。

不過，據《聯合報》引用資深檢察官看法指出，認定正義不正義，「是他們說了算」？且認定過程要根據事實及合理程序，當年許多的判決檔案早就銷毀或下落不明，或許有完整的判決書，「但判決書看得出來審判過程嗎？」還有一名檢察官表示是不是冤案，要由「現行的司法體制審判，行政權不能獨大，是五權制衡的基本原則」。

尤其時間點正值選舉敏感時機點，很難不讓人聯想是否有選舉操作。雖然蔡英文在促轉會的揭牌儀式上表示，「成立目的是挖掘真相、追求真相，與威權時代做個了斷。」但批踢踢網友對於這個時間點要考慮推「除垢法」表示，「真會挑時間」、「選舉才要查，轉型正義等多久了！快快快」、「民進黨的部會不管名字叫什麼，實際都是選舉對策委員會這個也不會例外」。

(中時電子報)