百年保險箱日專家花3天打不開 台鎖匠50分鐘輕鬆搞定

2018年08月23日 08:33 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭冬山鄉公所4年前搬遷時，意外發現一個日據時代遺留下的保險箱，不過密碼跟鑰匙早就遺失，導致保險箱無法打開，公所因此祭出獎金，廣徵開鎖好手前來挑戰，甚至有日本專家也來嘗試，前後花了3天卻無功而返，不過在昨天(22日)，被來自台北通化街的吳姓鎖匠破解，而且僅花了50分鐘。

根據《蘋果》報導，1920年成立的冬山庄役所(即現在的冬山鄉公所)在4年前搬遷時，發現了這個已經百歲的保險箱，櫃面浮刻「登錄」、「明石製」字樣及紋飾，但寫著日文片假名的密碼轉盤因為年久，刻痕早已模糊不清，且密碼與鑰匙也已遺失。

眼看毫無辦法，公所廣徵各路好手前來挑戰，還因此吸引了一名日本專家來嘗試，這名日本專家經由日本節目仲介後，跨海來挑戰，先後成功征服新竹北門國小與嘉義觀光酒廠的百年保險箱，但卻栽在這個宜蘭的保險箱手上，前後花了3天、一共20小時解鎖，保險箱始終無動於衷，只好放棄回國，並對公所人員說已經完成4分之3，下次回來挑戰時一定可以打開。

但等不到日本專家再次跨海挑戰，台北市通化街的一名擁有38年資的開鎖達人吳坤浩聽聞後，動身前往冬山鄉公所挑戰，吳坤浩僅花了50分鐘，就解決了這個難纏的保險箱，雖然解鎖後，發現裡面還有第二道鎖，但吳坤浩僅用3分鐘就又解決第二道鎖，成功拿走1萬5000元獎金。

吳坤浩表示，日本專家失敗主因在於，打從一開始就判斷錯誤，糾結在密碼鎖上，忽視了下主鎖是鎖住的狀態，難怪打不開保險箱。打開後保險箱內裝的都是日治時期的存則、地契和債券等物品，雖然不知道是否還有價值，但解開了封存百年的秘密，讓鄉公所人員都相當開心。

(中時電子報)