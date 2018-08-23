出席70年國慶 NHK：習近平9月9日將首訪北韓

去年出訪北京的金正恩（圖左），得到大陸國家主席習近平（圖右）熱情接待。（圖/新華社）

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中時電子報

近一年來屢屢躍上國際版面的北韓，繼南韓總統文在寅（Moon Jae-In）確將出訪後，傳出又將迎來一名重量級貴賓。據日本NHK新聞報導，下個月9日、是北韓獨立建國70週年的國慶日，日媒根據其外交資訊來源透露，大陸國家主席習近平將親赴平壤，參與這次的重要慶典。消息若屬實，勢必將對中美韓朝四國的局勢再添一筆變數。

北韓正準備9月9日、慶祝獨立70週年盛大的閱兵儀式。

過去一年間，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）帶著夫人李雪主（Ri Seol-Ju）兩度造訪中國大陸，向外界證明兩國「鐵桿」的外交關係；如今若習近平確定出訪平壤，也將是他從2013年上任以來、首度造訪北韓的外交行程。正逢韓戰（Korean War）停戰65年之際，有意與南方和解、簽署終止戰爭狀態和平條約的北韓，將如何尋求同為韓戰參戰方之一的中國大陸協助，勢必也將成為雙方商議的焦點之一。

先前訪問遼寧的金正恩（圖左），與習近平（圖右）共同商議大事。（圖/新華社）

1945年8月15日，日本戰敗投降、原佔領的朝鮮半島由美蘇兩強分而管理，暫以北緯38度線為界；在蘇聯扶持下、北韓共產黨（後來的勞動黨）接管北部5個道，金日成當選為第一書記；並在1948年南北各自成立「朝鮮民主主義人民共和國」及「大韓民國」政府。而如今北韓的國慶日（인민정권 창건일），主要紀念第一代領人金日成，在1948年9月9日當上朝鮮內閣總理，是北韓國內與太陽節、光明星節一樣重要的節日。

在平壤凱旋門前方舉行、北韓的重要國慶獨立日活動。（圖/新華社）

然而，在先前「川金會」達成無核化協議的川普（Donald Trump）與金正恩，美方似乎有意另擇時間舉辦二度高峰會，但仍有重要影響力的中國大陸，是否會在習近平出訪平壤後，讓廢核武和川金二度會胎死腹中，也將是各方高度關切的重點之一。

(中時電子報)

文章來源：中国 習主席 北朝鮮建国式典に出席の方向

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