蔡政府斷交潮愈演愈烈 薩國斷交都因聯合港？ 大陸學者指出背後原因

2018年08月23日 09:19 中時電子報 喻華德

蔡英文總統此次訪問拉丁美洲及過境美國，原先民進黨政府認為是一次巨大的成功。不過尚未招開記者會卻先被薩爾瓦多宣布斷交打斷。自蔡英文就任至今，已有聖多美普林西比(105年10月)、巴拿馬（106年6月）、多明尼加共和國（5月1日）、布吉納法索（5月24日）及薩爾瓦多宣布與中華民國斷交。反觀馬英九執政八年，只有甘比亞與我國斷交。其背後的原因值得探討。

據俄羅斯衛星通訊社21日報導，廈門大學的國際關係學院研究員金向東受訪時表示，「我認為，近年來臺灣的『斷交潮』愈演愈烈，蔡英文當局在外交上的確存在失敗之處，但這不是主要原因。相較於馬英九時期模糊地承認「九二共識』和『一中原則』，不否認臺灣屬於中國，蔡英文上臺後則明確表示不承認『九二共識』，觸動了北京方面的底線。」

「隨著中國國力的日益強盛，越來越多的國家都希望與中國發展合作，包括所謂的一些臺灣邦交國。過去，如果有臺灣邦交國提出與中國建交，中國政府或許還會顧及臺灣方面的顏面，但如今顯然沒有這個必要了。」中國作為世界第二大經濟體，130多個國家的最大交易夥伴，『一帶一路』倡議如火如荼地推進，幾乎所有國家都想搭上中國發展的便車，同中國建交乃大勢所趨」。

金向東說：「這是毫無疑問的。相信臺灣僅剩的17個邦交國中一定會有很多國家想趁著『斷交潮』與中國建交。從前臺灣或許能夠給一些國家帶來發展或利益，但是從當今的國際形勢來看，與中國建交會有更大的利多。而且，建交肯定不是率先從中國的口中說出來，而是臺灣過去的邦交國出於國家利益的考量主動尋求同中國建交。」

從廈門大學的國際關係學院研究員金向東的判斷可知，蔡政府宣稱薩爾瓦多要求大量金援開發「聯合港」遭我國拒絕，並非華薩斷交的主因。中國大陸外交部發言人陸慷21日在例行記者會上表示，「中國和薩爾瓦多建立外交關係是政治決斷，絕不是臺灣方面某些人想像的所謂『交易籌碼』。薩爾瓦多政府決定與中國建交，是出於對一個中國原則的認同，是一項政治決斷，『沒有任何經濟前提』」。他更表示，「希望島內某些人能夠看清世界趨勢，不要把任何問題都理解為錢的問題」。

(中時電子報)