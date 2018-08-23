中市捷運藍線延伸至台中港 交通部報請行政院核定

捷運綠線今年底將試運轉，東西向的捷運藍線未來將與其形成十字軸線！（陳世宗翻攝）

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台中捷運藍線在市府全力爭取下，納入中央前瞻計畫後，獲中央同意延伸至台中港。22日由交通部報請行政院核定，市府預計今年即可啟動綜合規劃作業，邁出最關鍵的一大步。交通局長王義川說，南北向的捷運綠線今年底將試運轉，東西向的捷運藍線將與其形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，跨越山海屯市區的軌道路網已經成形。

王義川表示，市長林佳龍上任後，將問題叢生的藍線BRT改革成優化公車系統，不但提升台灣大道整體交通運量與順暢程度，市區往來海線各區之間更是便利。更重要的是，市府因此成功獲得中央同意捷運藍線計畫，並納入中央前瞻基礎建設計畫。

原本中央同意捷運藍線從台中火車站至沙鹿火車站，經市府爭取下，行政院今年4月30日審查同意延伸至台中港，以配合市府推動中的「台中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫。行政院支持後，市府也在最短時間重新修正可行性報告書，補充延伸台中港段的資料，並於7月13日通過交通部審查。

王義川指出，捷運藍線申請過程可說是「一波多折」，前市府時期，交通部原以捷運藍線與BRT重疊競合為理由，退回捷運藍線案。103年底，林佳龍上任後，一方面改革無法擁有絕對路權的BRT藍線，成為優化公車系統，另方面也積極與中央溝通，強調台中已放棄BRT，全力配合捷運藍線審查。

王義川說，市府積極重新啟動捷運藍線審查計畫，經過內部嚴謹檢視與不斷修正，105年3月通過交通部初審，105年12月通過交通部複審，106年3月納入中央前瞻基礎建設計畫，並編列後續預算至109年。市府今年4月更進一步向行政院爭取從沙鹿火車站延伸至台中港，也獲得中央支持。昨日由交通部轉呈行政院核定，預定今年可啟動綜合規劃作業。

捷運藍線規畫西起台中港，行經沙鹿火車站、市政府至台中大車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站。全線軌道規劃高架和地下型式，高架段設有9處車站、地下段設有9處車站，共設有18處車站，路線長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

王義川強調，捷運藍線將與台鐵及捷運綠線串聯成大台中都會區基本軌道路網，是台中市城市發展重要的指標，可有效紓解台灣大道壅塞，蛻變成最便捷的運輸廊帶。未來由台中港到市中心的旅行時間，將由現行90分鐘縮短為45分鐘，節省一半以上，也可鼓勵民眾少開車騎車，預估運量每日24.32萬人次，尖峰運量每小時4.14萬人次。

(中時 )

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