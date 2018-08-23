緊急降落 美F-35A戰機踉蹌鼻碰地

圖為一架美國空軍F-35A戰機在基地維修的資料照。（美國空軍）

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中時電子報
佛羅里達州艾格林空軍基地

美國空軍33戰機聯隊的F-35A戰機22日在佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）緊急降落，鼻輪碰地，險象環生。

據《動力》（The Drive）網22日報導，儘管目前獲知的細節有限，但這架F-35A戰機顯然在飛行時遭遇問題。

33戰機聯隊在正式的新聞稿中說，事情在當地時間下午12:50發生，戰機安全降落，但鼻輪衝撞地面。駕駛並未受傷，而消防人員也隨即採取行動。

儘管目前並不清楚，這架F-35戰機受損的狀況如何，但包括APG-81型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及光電瞄準系統（Electro-Optical Targeting System，EOTS）等最複雜，也最敏感的電子設備都在鼻輪內。

分析指出，由於光電瞄準系統就在鼻輪內部下方，因此很可能因而受損。

另一方面，雖然消防車在現場，但由於這是標準程序，未必意味機上起火。不過話說回來，以往F-35曾有發動機起火的紀錄。

(中時電子報)

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文章來源：USAF F-35A Ends Up Nose Down On The Tarmac At Eglin AFB After Inflight Emergency

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