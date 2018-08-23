拿F-35也擋不住！俄還提早交付土耳其S-400

一輛俄羅斯S-400防空飛彈發射車。(圖/Wiki Media)

友善列印
中時電子報

儘管美國總統川普已經簽署國防授權法，打算中止向土耳其出售F-35戰機，但是這個舉動依舊無法抵擋土耳其購買S-400的決心。反而加速了俄國向土耳其交付這套先進的飛彈防空系統。

土耳其再嗆美！不賣F-35只好法律捍權
Su-30衝破500架！奪下俄戰機出口冠軍

重罰！恐怖內容限時刪　臉書推特成本大暴走

土耳其國防官員說，原本預計2020年第1季才會交付的S-400電池部分，現在已經提前至明年7月就會開始接收。

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，土耳其去年完成向俄羅斯購買價值高達25億美元(約新台幣770億元)的S-400防空系統。但是這項交易幾乎撕裂了安卡拉和其他北約盟國之間的友誼，尤其是讓安卡拉和華盛頓的外交關係相當緊張。

由於美國擔心土耳其部署S-400可能會威脅到其他美製武器的安全，包括F-35的使用在內。川普甚至打算以禁止出售F-35戰機來阻止土耳其繼續購買S-400，但是顯然沒有成功。

俄羅斯國防出口商Rosoboronexport日前表示，俄國打算提早向土耳其交付S-400飛彈防禦系統，因此土耳其將在明年7月就可接收到S-400的電池部分。

(中時電子報)

文章來源：Turkey will reportedly start getting Russia's advanced missile defense system in 2019, despite US efforts to block it

緊急降落 美F-35A戰機踉蹌鼻碰地

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。