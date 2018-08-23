拿F-35也擋不住！俄還提早交付土耳其S-400

2018年08月23日 09:45 中時電子報 何宜玲

儘管美國總統川普已經簽署國防授權法，打算中止向土耳其出售F-35戰機，但是這個舉動依舊無法抵擋土耳其購買S-400的決心。反而加速了俄國向土耳其交付這套先進的飛彈防空系統。

土耳其國防官員說，原本預計2020年第1季才會交付的S-400電池部分，現在已經提前至明年7月就會開始接收。

Turkey Prepares For First Batch of Russian S-400 Air Defense Missiles https://t.co/ubSW8z2ApV pic.twitter.com/myjIdJYEZf — InvestmentWatch (@InvestWatchBlog) August 22, 2018

Wait a minute - Wasn't Turkey in NATO last time I checked? Gog and Magog war update https://t.co/kJ1YkeEvtz #Ezekiel38 — Scott Richards (@ScottR4H) August 22, 2018

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，土耳其去年完成向俄羅斯購買價值高達25億美元(約新台幣770億元)的S-400防空系統。但是這項交易幾乎撕裂了安卡拉和其他北約盟國之間的友誼，尤其是讓安卡拉和華盛頓的外交關係相當緊張。

由於美國擔心土耳其部署S-400可能會威脅到其他美製武器的安全，包括F-35的使用在內。川普甚至打算以禁止出售F-35戰機來阻止土耳其繼續購買S-400，但是顯然沒有成功。

俄羅斯國防出口商Rosoboronexport日前表示，俄國打算提早向土耳其交付S-400飛彈防禦系統，因此土耳其將在明年7月就可接收到S-400的電池部分。

(中時電子報)