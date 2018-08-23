令人羨慕！營收破3百億 澳航將「回饋」員工每人5.6萬

澳洲航空（Qantas）今年度營收大增，將「回饋」高額獎金給員工。（圖/路透社）

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中時電子報

據澳洲雪梨晨報（SMH）報導，暱稱為「飛行袋鼠」（The Flying Kangaroo）的澳航（Qantas），近日公布年度財報，今年度取得亮眼的獲利成績、稅前獲利比去年成長14%，截至六月為止共賺了約16億澳幣（約359.52億台幣）的收入，是成立以來最優異的成績之一。而澳航官方也很大氣地宣布，將向旗下27,000名員工發放約2,500澳幣（約5.6萬台幣）的「獎金回饋」，同時也向股東回饋5億澳幣（約112.4億台幣），令外界聽了好生羨慕！

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澳航執行主席喬伊斯（Alan Joyce）表示，即便在油價上漲6%、成本增加約1.93億澳幣（約43.4億台幣）支出後，澳航今年依然能繳出亮眼成績；不過在亮眼財報之外，他也在記者會上提出憂慮，「未來2019時，澳航需面臨另一波油價上漲威脅，但公司對此有高度信心，透過高獲利和升級，抵銷這個必須對抗的開銷成本。我們將引入機上免費無線網路、強化客艙設備與服務，讓澳航與捷星航空（Jetstar）的用戶體驗優化，進而增加獲利率與載客量。」

停靠在阿德雷得機場的澳航737-800型客機。（圖/路透社）

創立於1920年、原名昆士蘭和北領地航空公司（Queensland and Northern Territory Aerial Services Limited，簡稱「QANTAS」）的澳洲航空，1934年與英國的帝國航空公司合資，擴大旗下航線至國際。1947年被政府收歸國有，並在航線分配專營國際線，直到1993年開始逐步轉為私有化經營。澳航於1998年、與美國航空、英國航空、加拿大航空及國泰航空共同組織成世界三大聯盟之一的寰宇一家（Oneworld）。

澳航的財報中也公布了他們賺錢的方向，國內航線「受惠」於新機種座位增加與票價上漲，取得25%大幅成長、營收達11億澳幣（約247.2億台幣）；而國際航線則有7%的成長、獲得約3.99億澳幣（約89.65億台幣）的收入。而面對不斷爆增的航線需求，澳航也宣布、將出資打造旗下第二座飛行員學校，協助公司和其他合作夥伴訓練未來的機師。

(中時電子報)

文章來源：Qantas flags bonus and shareholder bonanza after record $1.6b profit

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