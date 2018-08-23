台北》認同卡內容曝光 要與柯P同框得先贊成這16項

柯文哲在臉書公布「認同卡」內容。（翻攝自臉書）

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中時

年底許多參選人喜愛找高人氣的台北市長柯文哲「同框」力求爭取曝光，柯則考慮推出「柯P認同卡」，有簽名者才答應同台。今柯陣營在臉書公布認同卡內容，共16項，包括不支持如重陽敬老禮金的一次性消費預算、支持首長行程公開等。

以下文柯文哲臉書全文：

四年前，我對台北市做出了一個承諾；四年後，我想再次邀請市民夥伴們一起投入這項政治改造計畫。

「開放政府、全民參與、公開透明、務實對話」是我致力推動的政治價值，也是這四年來我在台北市政府工作堅持的核心信念。一路以來，我與市府團隊都秉持這份理念，進行台北這座城市的改造之旅。

說真的，幸運的是這幾年在議會與民間有許多夥伴不只支持我們的理念，也針對每一項計畫給我們實質的建議與修正。我必須說，這些核心價值是大家一起努力的成果。所以，我期待這次，大家可以繼續為了理念相聚，一同在這場選舉中，對台北市民做出我們對台北這座城市的宣示與堅持。

至於有很多候選人問我能不能一起合照，對我來說照張相沒有什麼問題，但我希望選民看到的不是我跟誰合照，而是誰願意跟我一起向大家許下承諾。我自己一直遵守這些價值與信念，我也期盼有更多人願意響應。

政治是眾人之事，我們會繼續努力踏實向前，讓美好的改變繼續發生。

(中時 )

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