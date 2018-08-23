台北》國民黨市議員參選人黨內互打 馬英九主動調解為哪樁？

台北市議員王鴻薇（左起）、前總統馬英九、市議員參選人徐巧芯、市黨部主委黃呂錦茹在說明清楚責任里畫分爭議後，互相拉手高喊凍蒜。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨北市議員選舉爆發內戰，松山、信義選區的現任議員王鴻薇和議員參選人徐巧芯為了責任里分配問題隔空互嗆。然而，向來給人不沾鍋印象的前總統馬英九竟主動當公道伯調解，且此事可看出馬對旗下子弟兵選情的重視，若馬家軍壯大，未來馬面對訴訟以及民進黨的追殺，都是可用的後盾。

松山、信義區現任議員王鴻薇與同選區參選人徐巧芯因責任里分配問題，兩人日前透過臉書表達訴求，被認為是黨內互打。國民黨台北市黨部昨召開記者會，前總統馬英九、市黨部主委黃呂錦茹、王鴻薇和徐巧芯皆出席。

馬英九昨主動邀請兩人出席，他說經過協調後，雙方已了解狀況，爭議可就此打住，之後同心協力拉高選情。對此，王鴻薇說馬英九主動關心這件事，她感到意外和感激，「國民黨目前在艱難環境下沒有分裂本錢，更不該讓支持者看到黨內互打狀況」。徐巧芯則說，黨內不應該互打要互助，對於造成爭議或讓其他議員不滿，她感到非常抱歉，未來會持續爭取年輕人和黨內認同。

然而，據中評社報導，以往馬英九給人印象多是不沾鍋，遇到黨內紛擾，總以明哲保身為主，但這種形象從今年初已有所轉變。對於馬英九會有這樣的轉變，該評論說很大原因是因為卸任後民進黨不斷發動司法追訴，馬希望藉由人氣的累積，凝聚成一股聲量，讓他在未來的司法攻防上能有所影響。

另外，馬英九在年底的選舉中積極培養所謂的馬家軍，未來在司法攻防上，馬家軍能扮演聲援的角色。擔任馬辦發言人的徐巧芯這次捲入黨內互打的事件，若影響選情並非馬所樂見，該報導認為這想必是馬英九主動出面調解的原因。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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