受刑人的愛！捐手作品義賣助學

雲林監獄受刑人捐雲林家扶中心天目碗義賣助學，該中心扶幼委員李美惠（左）和社工很驚喜。（許素惠攝）

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雲林監獄受刑人捐雲林家扶中心原木手作家具，該中心扶幼委員李美惠（左）和社工仔細欣賞。（許素惠攝）

受人點滴，湧泉以報！無雲法師捐助雲林監獄受刑人子女獎助學金，受刑人23日上午捐出手作品給雲林家扶中心義賣，幫助籌措弱勢學子獎助學金，藉以回報社會，其中天目碗是獄方供不應求的產品，堪稱精品中的精品，令大家眼睛為之一亮。

雲林監獄作業科長施志勳等人運來受刑人手作品，哇！100個天目杯閃亮亮，每個色澤紋彩都不同，堪稱精品中的精品，讓該中心扶幼委員李美惠與社工大為驚喜，還有原木純手工的鞋櫃、茶幾、靠背椅、方凳等家具，質樸又實用。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，家具是該監木工技能訓練班學員所製作，全是純手工的優質精緻產品，感念無雲法師每年都捐款做為收容人子女獎助學金，收容人難以湧泉以報，但也藉著自身技能報以一二，捐出義賣，幫助經濟弱勢學子求學。

收容人「阿天」（化名）輟學誤入歧途，特地請施志勳轉達並鼓勵家扶學子，不要錯失讀書機會，好好念書做有用的人，才能頂天立地。

雲林監獄捐贈有天目杯、鞋櫃、小茶几、靠背椅、小方凳，有意義購助學的民眾可到雲林家扶中心挑選購買，天目杯一個只要150元，限量100個，洽詢電話：05-6323200行政組黃小姐。

(中時 )

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