盤點全台酒駕議員一籮筐 多人仍將參選連任

2018年08月23日 10:13 中時電子報 邱文秀

台北市中正萬華區議員童仲彥因酒駕宣布退選不久，昨日國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳又發生酒駕，並涉及肇逃。林冠勳被依肇逃、公共危險，助理王姓男子涉偽造文書罪嫌，雙雙遭移送台北地檢署偵辦。然而，全台酒駕參選議員還有數人，酒駕零容忍可能淪為口號。

以下為部分曾酒駕的各縣市議員參選人:

民進黨台北市長參選人姚文智（中）25日到市議會，與黨籍市議員參選人謝維洲（右）穿日式浴衣拍選舉定裝照。中央社記者王飛華攝 107年7月25日

1.駐日代表謝長廷的兒子、民進黨台北市議員謝維洲:謝維洲深夜酒駕，遭北市警方路檢攔查，酒測值0.36毫克超標，被依公共危險罪嫌送辦。檢方考量謝無前科、犯後態度良好，給予緩起訴處分。謝維洲並曾傳出簽賭欠債上千萬，還勞動媽媽游芳枝返台處理，氣得謝長廷大罵：「叫他去死一死！」傳聞，謝維洲簽的是運動賭盤，且欠下賭債不只1,000多萬元，組頭因收不到帳揚言爆料，並透過管道找上謝長廷夫妻後，在有力人士出面下，債務以3折處理。

謝維洲在臉書表三點聲明，包括：他確曾在彩劵行接觸過運動彩劵，但卻未有積欠債務之情事，媒體報導實有誤解；報導中指出，他動用富邦銀行貸款攤還債務之說法，與事實不符。

在新北市議員陳錦錠爭取下，秀山派出所對面空地，將成立消防局秀山分隊。（葉書宏攝）

2.國民黨新北市議員陳錦錠:夫婿為前立委張慶忠。2013年陳錦錠到板橋飲酒後，酒駕到中和續攤，卻在行經板橋三民路時擦撞1輛雙載機車，造成機車上2人多處挫傷，警方據報到場對她酒測，酒測值高達1.06。新北地檢署考量陳錦錠犯後態度良好，也與被害人達成和解，給她緩起訴處分。

3.民進黨新北市議員陳永福:2012年12月30日酒後駕車於新北市新店區發生擦撞，依公共危險罪嫌送辦。陳永福酒後開車經過新店民族路的便利商店，準備右轉時，不小心和直行的女機車騎士發生擦撞，酒測值0.68，陳永福被依公共危險罪移送地檢署，5萬元交保。

陳永福極受選民愛戴，第一屆新北市議員選舉結果揭曉時，陳永福拿下3萬5298票，是全市最高票的議員。

民進黨新竹縣議員林昭錡於6月酒駕，還辱罵員警「垃圾」，新竹地院於10月依妨害公務及公共危險罪判刑6個月，得易科罰金。（圖/中時資料照，郭芝函翻攝）

新竹縣議員林昭錡。（本報資料照片）

4.民進黨新竹縣議員林昭錡:2017年6月因酒後駕車被取締，還辱罵員警「垃圾」，當場被壓制逮捕。法院依公共危險罪及侮辱公務員判議員林昭錡六個月，可易科罰金。原本民進黨縣黨部認為這樣脫序行為已嚴重打擊民進黨形象，決議林昭錡停權一年，然而送至中評會卻翻案，改停權3個月。消息一出，引發網友狂酸，認為民進黨對酒駕雙重標準，嘲諷「不如化權為杯，因為縣議員的行為只是在乎應蔡總統，三杯太少，應該給千杯」。

議員許書維為酒駕道歉。（吳敏菁攝）

5.民進黨籍彰化縣議員許書維:2015年彰化縣議會定期大會期間，民進黨議員許書維中午開完小組審查，在議會地下室用餐並喝了海尼根啤酒，下午行經花壇鄉中山路2段，擦撞了正在停紅燈的車主，被巡邏員警通報花壇分駐所處理，酒測值0.32。被擦撞的是國民黨花壇民眾服務站的主任林小娟。許書維第一次參選，在田中、社頭選區就以第一高票當選。

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(中時電子報)