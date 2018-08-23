日本女性伴手禮首選！YOKU MOKU「金秋、映月」禮盒歡慶中秋

2018年08月23日 10:50 中時 徐力剛

「中秋盛樂禮盒」多種品項一次滿足，售價1480元／盒。（圖片提供／ YOKU MOKU）

映月系列「雪茄薄片三拼禮盒」內含原味雪茄蛋捲、白巧克力薄片及巧克力薄片等，售價2100元／盒。（圖片提供／ YOKU MOKU）

還在猶豫今年中秋該怎麼送禮嗎？日本茗果「YOKU MOKU」以細膩口感搭配典雅外盒，成為時下最夯送禮首選，中秋禮盒即日起全台門市同步販售。

全新「金秋綜合禮盒」內含原味雪茄蛋捲8入、雙層巧克力薄片8入與雙層白巧克力薄片4入，外盒以紫紅色為主視覺設計，加入應景玉兔和象徵富貴及祝福意涵牡丹、百合圖飾妝點，充滿濃厚中秋氣氛。商品「原味雪茄蛋捲」強調純手工製作，選用北海道天然生乳製作鮮奶油，佐以高品質蛋白、日本上白糖及高品質麵粉，入口即化綿密口感，佐以現沖茗茶品嘗，可謂滋味一絕。

滿足贈禮需求推出「中秋盛樂禮盒」，同時享用原味雪茄蛋捲、白巧克力薄片、巧克力薄片與圓月煎餅等，多重美味滿足饕客味蕾;外盒印製鵝黃色滿月圖樣，搭配嫦娥與玉兔點綴，歡慶親友共聚一堂。

2018中秋限定款「映月系列」禮盒，其中「雪茄薄片三拼禮盒」包括原味雪茄蛋捲、雙層白巧克力薄片及雙層巧克力薄片各18入，一次擁有3種明星口味餅乾，適合闔家團聚分享。另款「原味雪茄蛋捲20入」深受女性消費者喜愛，雪茄蛋捲甜而不膩，讓人愈吃愈上癮。

(中時 )