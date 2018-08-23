道路塌陷與水管無關 水公司：加速汰換老舊管線。

2018年08月23日 10:44 中時 程炳璋

台南市今年因連日大雨造成道路坑洞塌陷，起初都被懷疑與自來水管線破裂有關，自來水公司6區處雖確認與自來水管線無關，但仍啟動汰換老舊管線機制，今年提撥7.4億，金額較往年高出1億多元，累積提報汰換管線長度133.54公里。

過去5年，水公司6區處執行「降低漏水率計畫」，平均每年在換管金額上為6億多，平均一年換管長度60餘公里。今年台南市出現多處道路坍塌現象，事後確認與管線漏水無關，但水公司仍加速換管作業。

水公司今年編列汰換管線經費較往年增加1億多元，換管總長度增加，主要為有效降低漏水，避免水資源的浪費。

自來水公司第6區處處長李丁來表示，今年起加速將原有塑膠管線或老舊管線，汰換成更優質年限達40年的延性鑄鐵管，以提升大台南地區供水的穩定及用水的品質，預估漏水率將降低至9.7%。

為精確掌握漏水點，水公司6區處自前年起，在台南市曾設365處水壓、水量傳訊監測點，今年預計新增309處，目標在未來3年內達成佈建1500處，以更密集的監測，準確判定漏水位置及異常狀態發生，早期發現漏水並作適時處置。

自來水公司大數據小組團隊另外自行開發的Web-Base系統之WADA（Water Advanced Data Analysis）系統，針對封閉性小區可輔助提早發現可能漏水，目前提供之事件通知包含流量異常、水壓異常、設備故障及夜間流量異常等，將來對降低漏水率有助益。

(中時 )