公務預算首破200億 文化部占中央政府歲出總額首超過1％

2018年08月23日 10:46 中時 趙靜瑜

行政院會16日通過108年度中央政府總預算案，歲出突破2兆元；文化部所列公務預算數額，首度突破200億元，達202.83億元，較107年增加24.49億元，成長13.7%。文化部主管預算占中央政府歲出總額，首次超過1%。

文化部108年度公務預算包括：基本運作需求及法律義務支出124.48億元、公共建設計畫72.37億元、科技發展計畫5.98億元，合計202.83億元。

文化部長鄭麗君表示，過去預算成長多以國發會核定興建設施的公共建設計畫為大宗，但文化部108年度「基本運作需求及法律義務支出」達124.48億元，比107年度多17.05億元、成長15.9%，成長幅度達歷年新高。鄭麗君表示要讓文化部的預算結構翻轉中，明年度預算能更不受硬體為主的公共建設計畫限制，基本運作增加的預算，可投注更多資源在軟體層面，優化文化部核心業務，落實文化扎根；例如支持文學與藝術、推動國際文化交流，以及推動無形文化資產及傳統藝術的保存、傳承、再生。

文化部捐補助公視及國表藝預算也創歷史新高，文化部108年公務預算增列4億元補助公視基金會設立台語頻道，以落實文化平權；加計該預算後，文化部補助公視、華視的預算達19億9,357萬元，創歷史新高。配合衛武營國家藝術文化中心將開幕啟用，108年度增加捐助行政法人國家表演藝術中心2.74億元，國表藝預算達17.6億元，同樣創新高。

(中時 )