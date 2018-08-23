「看見白河」攝影比賽名次出爐 蓮鄉風光拔頭籌

陳美惠拿下本次「看見白河」攝影比賽冠軍，圖為「蓮鄉風光~玉豐里」。（白河區公所提供）

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陳美惠另一作品「農忙撥蓮子~山仔腳」。（白河區公所提供）
陳美惠另一作品「採蓮蓬~蓮潭里」。（白河區公所提供）

白河區公所舉辦的2018白河蓮花季「看見白河」攝影比賽近日結果出爐，第一名由住在北區的陳美惠拿下。特別不同的是，此次比賽採一系列3張組圖做評選，評審表示，這次比賽作品都極為優秀，評比過程令人頭痛，獲獎作品分數都相當接近，也都展現白河蓮花的生命力與風光。

蕭福清說，為紀錄白河蓮花之美，每年白河區公所都會在蓮花盛開最美時期，辦理蓮花季攝影比賽，讓喜愛蓮花的遊客及攝影愛好者，共同紀錄蓮花綻放與在地生態的點滴。

這次陳美惠小姐以「蓮鄉風光~玉豐里」、「採蓮蓬~蓮潭里」及「農忙撥蓮子~山仔腳」等系列作品勇奪冠軍獲評選一致青睞，照片凸顯出，夏天蓮子生長、採集、農活的動態，帶領觀者用視覺閱讀方式，體驗蓮農質樸與辛勤。

蕭福清表示，今年收件及評審是為歷年來難度最高的一次，公所請來學者專家擔任評審，從參賽的52組照片，156件作品中取前5名及佳作15名佳作。

此次獲獎者，公所將會把入選作品P0至公所官網讓民眾欣賞，未來有適合的活動地點也將對外展出，也考慮製作桌曆等印刷品，透過小物宣傳白河之美。

(中時 )

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