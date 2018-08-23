賣毒爆殺機？永和分屍案加籍男 疑為毒品中盤商

疑涉毒糾紛遭分屍 續尋加男1手1腳
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、中時電子報／
43歲加拿大籍男子Ryan慘遭分屍，他所養的愛犬鼻子上疑有刀傷，22日因驚嚇過度逃跑，網友們在網路中號召，23日凌晨0時許順利尋獲LuLu。（翻攝臉書專頁「浪浪別哭」）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，Ryan飼養的愛犬LuLu鼻子上疑有刀傷，22日因驚嚇過度逃跑，網友們在網路中號召，23日凌晨0時許順利尋獲LuLu。警方調查，Ryan為毒品中盤商，毒蟲多為外籍人士。

分屍案加籍男曾涉持大麻 死前還被警方通緝中

警方調查，Ryan有毒品前科曾因毒品案遭通緝，今年5月才在Ryan擁有的車內查獲十餘包大麻，情資顯示，Ryan為毒品中盤商，毒蟲多為外籍人士，販毒區域位於北部地區夜店、Pub，毒蟲們多透過通訊軟體聯繫，警方本持續追蹤上游毒販，卻因「分屍案」形成斷點，偵辦方向不排除與毒品利益有關。

Ryan在22日晚間曾獨自到便利商店購物，8時許帶著愛犬LuLu外出，隔日上午卻僅有LuLu負傷返回Ryan租屋處，當時鄰居也相當訝異「怎麼狗的鼻頭上都是血！」

Ryan的友人帶著LuLu尋獲屍體，但LuLu卻因驚嚇過度逃跑，臉書粉絲專頁「浪浪別哭」在網路中號召協尋LuLu，順利在23日凌晨0時許順利尋獲LuLu，目前LuLu傷口已經縫合，當初送養單位將不再送養，後續會自行照料。

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(中時 )

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