永和分屍》加籍男疑遭擄走殺害後 屍塊再被丟回河濱

2018年08月23日 10:41 中時 葉書宏

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，Ryan慘遭分屍，尚有一手及一小腿尚未尋獲，警方今（23日）請求救難大隊協尋，救難大隊出動空拍機支援，但因正逢漲潮期間，並未下水搜索，改在岸邊協尋，預計今下午2時許再度下水搜索。

警方調查，Ryan有毒品前科曾因毒品案遭通緝，今年5月才在Ryan擁有的車內查獲十餘包大麻，情資顯示，Ryan為毒品中盤商，毒蟲多為外籍人士，販毒區域位於北部地區夜店、Pub，毒蟲們多透過通訊軟體聯繫，警方本持續追蹤上游毒販，卻因「分屍案」形成斷點，偵辦方向不排除與毒品利益有關。

警方初步調查，Ryan的租屋處樓梯間及河濱公園旁自行車道血跡，疑為LuLu受傷所留下，初步鑑定非人血，警方一度懷疑租屋處為第一案發現場，但屋內整齊、無打鬥跡象已排除。

警方目前已逐一調閱監視器過濾，目前發現Ryan遛狗前曾獨自到租屋處附近的便利商店購物，由於河堤外許多地方均無監視器，初步釐清Ryan購物後帶著愛犬LuLu散步，屍體尋獲處附近亦無大量血跡反應，不排除Ryan在河濱旁遭擄走殺害後，凶嫌再將屍塊丟回河濱旁棄屍。

(中時 )