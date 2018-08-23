南科FRC菁英密集訓練營 培訓學子挑戰國際賽

南科AI_ROBOT自造基地今年暑假舉辦「FRC菁英密集訓練營」活動，期許學子將來能在國際競賽奪得好名次，展現台灣實力。（李其樺翻攝）

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南科AI_ROBOT自造基地今年暑假舉辦「FRC菁英密集訓練營」活動，期許學子將來能在國際競賽奪得好名次，展現台灣實力。（李其樺翻攝）
南科AI_ROBOT自造基地今年暑假舉辦「FRC菁英密集訓練營」活動，期許學子將來能在國際競賽奪得好名次，展現台灣實力。（李其樺翻攝）

南科AI_ROBOT自造基地今年暑假舉辦「FRC菁英密集訓練營」活動，聚集南區高中職9校66人，進行從早到晚持續6天5夜、吃住都在一起的魔鬼訓練，期許學子將來能在國際競賽奪得好名次，展現台灣實力。

南科管理局表示，今年暑假的FRC菁英密集訓練營在南榮科大舉辦，除了平常帶狀課程、專隊輔導外，經歷7月2日成大「FRC訓練營」、8月4日雲科大「方塊戰爭」的營隊活動，從設計圖規畫到金屬切割，再到機構製作與線路安排，親手操作各式機具，就能組裝出一台機器人，並且編寫程式完成任務。

未來學員們還要在嚴格的規則，有限的時間下，挑戰籌措資金、建立品牌、磨練團隊技能，以及在比賽場地上執行相關任務的競爭。不僅可以讓學生體驗最貼近現實的創業歷程，同時學習互助精神，所以受到各大企業、大學關注，長期支持活動舉辦，甚至成為入學、就業的敲門磚。

南科管理局表示，訓練營已讓學子們獲得專精應用程式設計、機構組裝、FRC比賽模擬各種策略等各項新佑；期許團隊在即將到來的FRC季後模擬賽中勝出，並在2019FRC國際競賽中，成為世界矚目的優秀隊伍，奠立FRC培訓在南科的基礎。

(中時 )

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