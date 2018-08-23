清逸茶香邀月 王德傳「朗.月.茗」茶禮全新上市！

2018年08月23日 10:49 中時 徐力剛

「皓月禮盒」外盒採用典雅綠色設計，深受女性族群喜愛。（圖片提供／王德傳）

「安尚烏龍禮盒」茶香風味醇厚圓潤，依品項每組中秋限定價1350至2450元不等。（圖片提供／王德傳）

「安尚烏龍存茶禮盒」內含凍頂安尚烏龍茶葉1500g，售價32800元／組。（圖片提供／王德傳）

白底杯中一抹黃色茶湯，形塑中秋皓月當空之貌。百年茶莊「王德傳」今年以茶月一色、品茶如品月為靈感繆思，推出中秋限定「朗.月.茗」系列，即日起至9月24日全省門市同步販售。

全新「吟風禮盒」以高山茶入禮，精選海拔1000至2000公尺高山原葉茶，其中「大禹嶺高山烏龍」、「梨山烏龍」2款茶品，入口滋味清甜，香氣飽滿宜人;茶客也可選擇「凍頂烏龍」、「白毫烏龍」組合，茶湯蜜香濃郁，口感較為溫潤，適合秋季品飲。

「皓月禮盒」則以「阿里山金萱」和「四季安尚烏龍」為主打，輕重韻兼賞，為王德傳經典組合。另款組合「金萱烏龍」與花香濃郁「翠玉烏龍」深受女性消費者喜愛。

老烏龍以其特殊魅力，被茶客奉為夢幻逸品，「安尚烏龍禮盒」嚴選自然農法上等茶菁，青心烏龍經中度烘焙、發酵，再經龍眼炭焙處理，茶湯飽滿圓潤，帶有純潤果香醇厚滋味。針對頂級藏家推出「安尚烏龍存茶禮盒」，嚴選3年休養生息茶園，透過自然農法栽種茶葉，中度發酵青心烏龍風味細緻，餘韻繚繞喉頭，搭配手工打造梧桐木箱呵護存茶，自用送禮兩相宜。

(中時 )