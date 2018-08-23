掃蕩偏遠山區空屋 杜絕改槍製毒

玉井警分局22日起執行安居掃毒專案，員警深入南化、曾文水庫及高雄市那瑪夏、嘉義縣大埔交界清查廢棄空屋和工寮，杜絕製毒、改造槍械等非法勾當，守護民眾安全。（李其樺翻攝）

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玉井分局共結合警力、關山社區守望相助隊共計動員14名，區分3組掃蕩南化山區廢棄空屋。（李其樺翻攝）

玉井警分局22日起執行安居掃毒專案，員警深入南化、曾文水庫及高雄市那瑪夏、嘉義縣大埔交界清查廢棄空屋和工寮，杜絕製毒、改造槍械等非法勾當，守護民眾安全。

分局長楊青垂表示，鑒於南化區關山里人煙罕至，且與高雄市那瑪夏、嘉義縣大埔鄉交界，天然隱密性高，增加偵查查緝難度，導致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子藏匿犯案場所，且該里曾查獲製作安非他命、種植大麻、非法獵槍等案件，於是規畫執行清山專案。

玉井分局共結合警力、關山社區守望相助隊共計動員14名，區分3組針對南化區關山里易藏匿犯罪、種植大麻之處所，實施空屋、工寮及可疑處所，展開全面清查，計清查空屋、廢棄工寮18處，未發現不法情事。

楊青垂強調緝毒、打詐、掃黑幫為現今的治安工作重點，警力有限、民力無窮，有了關山社區守望相助隊民力夥伴長期的加入協勤，相信可以將毒品趕出玉井分局轄區，更可以將安居專案-掃毒做得更好。將不定時持續規劃執行並積極檢肅山區各類不法活動，歹徒、宵小切勿心存僥倖利用山區犯案。

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(中時 )

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