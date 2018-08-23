台北》丁守中整合邱文祥 北市立委喊團結勝選

2018年08月23日 10:57 中時 周毓翔 、 張鎧乙

國民黨副主席郝龍斌（中）極力搓和下前副市長邱文祥（左）加入丁守中（右）陣營。（張鎧乙攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行記者會，與日前宣布退出台北市長選舉的泌尿科權威、前台北市副市長邱文祥連袂出席，由前台北市長郝龍斌作東，邱文祥將加入丁守中團隊擔任顧問，北市選戰群雄並起首度出現整合態勢，黨籍立委也到場支持，呼籲團結勝選。

國民黨副主席郝龍斌今主持雙方整合的記者會，黨籍北市立委賴士葆、費鴻泰、蔣乃辛以及蔣萬安都到場表達支持。丁守中表示，將借重邱文祥在醫界及社會各界的豐沛人脈，以及豐富的醫療、公衛與市政經驗，幫忙加持、指點丁守中及所有國民黨議員候選人，大家一起提升台北，拚台北驕傲。

丁守中也強調，邱文祥與柯文哲雖是同學、同穿白袍，但人格特質迥異，善於溝通協調，是極孚眾望的醫界精英。且長期深耕教育界，代表台灣領導亞洲醫學會。如果有他的協助與指點，對未來市政規劃與推動一定極有幫助。

邱文祥則表示，郝龍斌於公，是好長官，私下更是感情非常好的朋友。今天丁守中參選人在郝龍斌陪同下說要來「請益」，實在不敢當。其實，只要對台北市政、台北市民有幫助的事情，他都極願意協助。

邱文祥也說，雖然他選擇不參與此次選舉，但仍非常關心。因此衷心期盼台北市民，用心思考大家需要什麼樣的未來，所有候選人回歸市政政策面規劃及辯論。在短短不到一百天時間裡，靜下心來看看那位候選人的政策最有願景，能夠誠懇紮實的深耕台北，帶領台北走出國際，讓我們的下一代、上一輩都能夠有尊嚴、能在充滿光榮感的城市生活。

丁守中則表示，他認識邱文祥醫師多年，邱醫師是醫療與市政領域的翹楚，先前他所提多項政策，不論是續建大巨蛋、松山機場活化，落實長照，發展英語教育等都相當具體，對台北的發展都相當關鍵。因此希望借重邱文祥寶貴的市政經驗及協調溝通能力，一起努力讓台北市更好。

(中時 )