亞運》中華奪金日 舉重郭婞淳 體操李智凱與唐嘉鴻

中華代表團由掌旗官郭婞淳（中），22日有機會在舉重場上為中華隊摘下一面金牌。（中華奧會提供／資料照）

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中時電子報
／雅加達報導

23日日中華代表團在雅加達-巨港亞運的奪金重點日，首先登場的是男子跆拳道68公斤級的黃鈺仁，緊接著是下午的體操個人單項決賽，唐嘉鴻的男子地板、李智凱的鞍馬、陳智郁的吊環，然後就是重頭戲女子舉重58公斤級的郭婞淳。

中華隊目前的獎牌榜是3金、3銀、8銅，所有參賽國家中排名第10，其中兩面金牌來自於射擊，另一面金牌則是跆拳道蘇柏亞。

李智凱有機會在個人鞍馬項目摘金。（陳怡誠攝／資料照）

隨著賽情逐漸加溫，中華隊多為有機會摘金的名將也將在22日登場。上屆在仁川亞運金牌戰飲恨落敗的黃鈺仁，此次捲土重來，誓言復仇雪恨，重返榮耀。

唐嘉鴻在資格賽地板項目排名第一，今日個人賽決賽預定在台灣時間下午5點進行，此外李智凱也將在這個項目出賽，形同雙保險，有機會爭金奪銀，但中國大陸此次派出夢幻隊，將是兩人摘金路上的最大敵人。

李智凱除了地板外，將在最拿手的鞍馬決賽亮相，他的「湯馬士迴旋」絕技有目共睹；老將陳智郁雖一度打算在里約奧運結束後退役，但他在吊環項目的實力仍在，只要有所發揮，可望順利拿到獎牌。

22日最重要的戰役就是舉重場上郭婞淳，去年台北世大運58公斤級舉破世界紀錄，用雙手舉起了整個台灣，此次遠征印尼，最大對手就是里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅，以及烏茲別克國家冠軍好手，如果郭婞淳能夠扛得住壓力，就有機會首次站上亞運最高頒獎台上。

(中時電子報)

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