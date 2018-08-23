八二三砲戰60週年 蔡英文：用對話化解兩岸分歧

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今天是八二三炮戰60週年。總統蔡英文在臉書發文指出，為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰。這是國軍弟兄姊妹不變的任務。而支持國軍，做國軍的後盾，也是台灣社會的共識。「台灣人民珍惜和平，也願意用對話化解兩岸的分歧。不過，我們從不會把國家安全當作理所當然。」

總統強調，「在兩岸關係上，我們堅定守護民主自由現狀，始終保持善意，但絕對不會在壓力下低頭」。

她表示，「回首過去，我要代表國家，感謝當年在前線作戰、後勤支援的所有英勇戰士們，因為有你們保家衛國，為國家犧牲奉獻，今天所有的國人，才能保有自由、民主、繁榮的生活。」

蔡英文今在臉書說，60年了，如果要給這場戰役一個最大的意義，「我認為，應該要看見台灣人不分你我、不分先來後到、不分族群、團結守護台灣的決心。」

總統表示，這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈，也不可能改變台灣人堅守家園的決心，60年前是這樣，60年後也是這樣。

蔡英文說，「我上任後，全力推動國防事務革新，支持部隊強化戰力，也帶領國軍堅定走向國防自主。為的是讓國軍更有力量，能夠保衛國家、守護人民。」

總統表示，和平不會憑空而降。今天的和平，是60年前，無數的軍民同胞，用血汗守下來的。今天的和平，更是世代國軍弟兄姊妹，24小時全天候保家衛國，用實力創造出來的。

蔡英文說，1958年的金門是戰火猛烈的戰地，也是台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵。60年後，當我們紀念八二三時，我們不會忘記那樣的團結精神。當面對外力打壓時，更不會忘記當團結的時候，國家可以多強大。

蔡英文表示，團結、團結、再團結，這就是八二三炮戰的精神，也是台海和平穩定的基石，我們要緬懷、牢記並傳承下去。

(中時 )

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