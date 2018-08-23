香港人為何比日本人長壽？日作家找到答案信服了

2018年08月23日 11:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

香港人平均夀命連3年拿下世界第一，讓以長夀自豪日本人難以置信，很想了解到底香港人有何秘訣，可在地狹人稠的環境下維持長夀狀態？日本作家發現，食補盛行固是主因之一，密切社交網絡的緩解壓力，這也是獨居老人多的日本所不及之處。

日本作家中島惠在日經中文網專欄撰文指出，香港高樓林立，人們生活空間狹小，冷氣又強，實在不是適人老年人居住的好環境。到底是何原因，可以讓他們2017年平均夀命女性達87.66歲，男性為81.70歲，而這些數字都略高於日本(女性87.26歲、男性81.09歲)。

中島惠提到，最先令人想到的是「醫食同源」的思想，早已滲透香港人的生活中。香港林立的中藥鋪有100多家，提供香港人食補所體，夏天偏愛給身體降溫的東西，而冬天愛吃暖和身體的東西。即使是逢更年期女性走入藥鋪，往往也可以得到諮詢。

中島惠還注意到香港人喝湯的習慣，香港餐廳經常可看到例湯，家裡也常在煲湯，他們將大量松子、枸杞、羅漢果、紅棗、冬瓜、乾貝等有益於身體的材料，長時間熬煮後享用。有意思的是，他們會喝好幾碗暖身子，不像日本人喝了一碗味噌湯就停住了。

除了飲食之外，香港住宅樓群、公園的設計也建構了老人的社交網路。在公園等處，常能看到的香港人打太極拳或做體操。香港的住宅樓群裏，基本上都有名為「街市」的小市場。去街市裏買肉、魚、副食等，能夠遇到同一棟樓的熟人。還有食堂和咖啡館提供聊天場所。

此外，香港子女和父母家的距離很近，一家人幾乎每周都能一起喝茶。無需太多時間，老人們就能見到兒孫輩，這對老人來説是最大的安慰。

中島惠在文章最後表示，香港人均壽命世界第一令人意外。雖然飲食和醫療很重要，但家人生活在身邊、積極的社交或許在精神上帶來巨大影響。最近，日本獨居老人很多，有關老人的不幸消息也很多，因此讓她更確定，香港人活得長夀其實是很合理邏輯的。

(中時電子報)