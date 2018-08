美國ETS全球徵件 主題是「讓世界更美好」

2018年08月23日 11:23 中時 林志成

美國教育測驗服務社(ETS)辦理「GO English!國際徵件計畫」,今年主題是:讓世界更美好(Make the World a Better Place. In Your Words.),邀請老師帶領學生組成團隊,在課堂上以英語討論用什麼方式讓世界變得更美好。

「GO English!國際徵件計畫」是ETS托福兒少系列測驗所設計的全球參與性活動,它是為了鼓勵學生透過團隊合作及實作方式,練習並精進自己的英語能力,世界各地的學生透過這項全球性的英語學習計畫,能讓自己的作品走向國際,被世界看到。

今年「GO English!國際徵件計畫」即日起至2019年3月1日申請截止,詳細活動可上http://www.toefl.com.tw/junior/GoEnglish/2018/查詢。小學生到大學生,可運用英語聽說讀寫的能力,發揮創意及想像力,透過影片、廣播、海報或新聞專欄,分享各式各樣的時光膠囊,大展台灣年輕學子的英語文能力。

台北大學應用外語學系教授劉慶剛指出,ETS托福兒少系列測驗「GO English!國際徵件計畫」,在很多層面上都呼應了108新課綱中的核心素養,參與的學生完全自主行動,學生不只是需要英語能力,也需要在真實生活中不同領域的知識與概念,加上團隊合作溝通互動,才能完成作品。

新竹市龍山國小老師李宛錚去年就將「GO English!國際徵件計畫」的「時光膠囊」活動放進英語課中。她帶著3個班級共76位學生,利用期末3堂英語課的時間,規畫英語學習單,除了讓學生發想自己的創意外,也讓學生訪問家長或親友想要放進時光膠囊的元素,激發學生不同的想像空間。

李宛錚表示,有些學生想要將鉛筆、橡皮擦放入時光膠囊;而pencil、eraser這些都是學生在三年級就學過的單字。透過「GO English!國際徵件計畫」,學生可以將曾經只在課本上、考試時會看到的英語實際運用出來,與日常生活結合。

