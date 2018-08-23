息肉樣子宮內膜異位症 25歲女險被切子宮、卵巢

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25歲的許小姐，長期有經痛問題，需靠止痛藥緩解，但3年前某天下腹部劇痛就醫，檢查疑似惡性腫瘤，醫師說須切除子宮、卵巢，由於許小姐未婚，要切除子宮茲事體大，於是至國泰醫院尋求第二意見，經進一步檢查發現為良性罕見的「息肉樣子宮內膜異位症」，僅須切除骨盆腔腫瘤，保住了子宮、卵巢及輸卵管，病患術後恢復良好，後續回診追蹤3年均正常，病灶未再復發。

國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫表示，許小姐到院後，經陰道超音波檢查發現有10公分骨盆腔不規則狀、質地不均勻的腫瘤，血液腫瘤指數顯示CA-125異常上升至1317U/mL（正常<35U/mL），但其餘腫瘤指數均在正常範圍內，且腹部及骨盆腔電腦斷層掃描，無明顯骨盆腔及腹主動脈淋巴結侵犯，經剖腹手術，發現許小姐骨盆腔底有灰白色不規則形狀乳突狀增生約10公分的腫瘤，術中病理冰凍切片診斷此腫瘤為「息肉樣子宮內膜異位症」，僅施行骨盆腔腫瘤切除，不用切除子宮、卵巢及輸卵管。

蔡亞倫指出，「息肉樣子宮內膜異位症」為一種罕見息肉樣良性腫瘤，屬於非典型「子宮內膜異位症」，腫瘤邊緣雖呈現不規則形狀，類似子宮內膜息肉，但外觀又與惡性的腺肉瘤或子宮內膜基質惡性肉瘤相似，罹病可能與長期經痛及基因有關；這類患者平均年齡為52.5歲，最常發現在大腸以及卵巢表面上，也可能生長在子宮漿膜、子宮頸、陰道、輸尿管、輸卵管、大網膜及骨盆腔其他軟組織表面，臨床症狀包含經痛、性交疼痛、慢性骨盆腔疼痛以及不孕。

國泰醫院婦產科主治醫師黃家彥表示，經痛有分原發性及續發性經痛，原發性經痛是指無明顯病因的經痛，而續發性經痛有可能是子宮內膜異位症、卵巢腫瘤、子宮肌瘤或肌腺症等疾病所造成，建議至若長期嚴重經痛，應到醫院進一步檢查，以對症正確治療。

(中時 )

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