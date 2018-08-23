台北》又被問選總統 柯P不耐：背後到底什麼陰謀？

2018年08月23日 11:08 中時 張潼

媒體今問台北市長柯文哲，有5成6年輕人都支持他選總統，柯不耐煩回應，自己從頭到尾沒說要選總統，這只要看一個動作就很清楚了，到現在為止沒設基金會，等於沒有在準備糧草，「你以為選總統跟選里長一樣嗎？」他還說，沒在做這準備卻一直有這種聲音，而且都是特定人物在講，「背後到底有什麼陰謀？」

又被問及要不要選總統，柯文哲忍不住表示，他真的要抱怨這件事，自己從頭到尾沒說要選總統和組黨的計畫，這只要看一個動作就很清楚了，就是他到現在為止都沒設基金會，這就是一個表態了，你以為選總統跟選里長一樣嗎？

柯文哲強調，他到現在為止沒做準備和規畫，沒設基金會、沒準備糧草，這就是沒動作。他也覺得很奇怪，既然沒做這準備，為什麼會有這種聲音（指他要選總統）？而且都是特定人物在講，背後到底有什麼陰謀？

但當媒體追問，所謂特定人物是指民進黨嗎？柯文哲僅反問「你哪一台的」，就離開堵訪現場，不願再多說。

另外，因柯日前受訪時曾比喻民進黨2014年曾派首長教過他，現在看來等於養虎為患，此說法遭民進黨副祕書長徐佳青批評「柯把自己放在民進黨敵對位置」。對此，柯表示，「我都沒把他（指民進黨）當敵人，他為什麼要把我當敵人？還說自己每天講那麼多話，吃飯都會不小心牙齒都會咬到舌頭了，講話就是一種互信的基礎，你要每個字去挑，哇天啊這太困難了！」

柯文哲還說，他也沒跟民進黨爭到底這些首長是2012年先教蔡英文，還是2014年先教他，「我只是書僮好不好！」當時他們教的也還不錯啊，很多技術性題目例如公車路線，讓他至少可以撐過當市長的前2年。

(中時 )